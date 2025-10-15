Gobierno Vasco impulsa un proceso participativo para definir el futuro de la playa de vías de Easo en San Sebastián

Expone en la capital guipuzcoana los cinco proyectos premiados en el concurso público para urbanizar el citado ámbito

SAN SEBASTIÁN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha puesto en marcha en San Sebastián la exposición 'Hurrengo Geltokia: Amara-Easo' con la que impulsa un proceso participativo para definir el futuro del ámbito Playa de Vías de Euskotren en Easo, en el barrio donostiarra de Amara.

Esta muestra presenta los cinco proyectos premiados en el concurso público para la redacción de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el citado ámbito, liderado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián y organizada por el Instituto de Arquitectura de Euskadi, a través de maquetas, planos, paneles y realidad virtual.

Además, la ciudadanía podrá conocer los proyectos en una presentación pública el sábado 25 de octubre a las once de la mañana en el Instituto de Arquitectura de Euskadi en la capital guipuzcoana, según ha dado a conocer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, en la inauguración de la muestra.

El consejero ha destacado que esta operación urbanística "permitirá coser el Ensanche romántico y el barrio de Amara de San Sebastián mediante la construcción de entre 400 y 500 viviendas protegidas en un proyecto urbano sostenible, inclusivo y centrado en las personas". "Esta iniciativa no es solo una exposición, sino una invitación a pensar juntos el futuro urbano de Donostia", ha subrayado.

Así, ha indicado que, a través del espacio de participación habilitado, todas las personas interesadas podrán aportar sus ideas, preocupaciones y sugerencias sobre las dotaciones y el diseño del futuro barrio. "Estas aportaciones serán analizadas, y en la segunda fase del concurso se valorará la capacidad de los equipos finalistas para incorporar esas sugerencias en sus propuestas", ha explicado.

También se ha habilitado una encuesta online en la página web de la Bienal de Arquitectura de Euskadi Mugak/ (www.bienalmugak.eus) para recoger valoraciones, inquietudes y sugerencias relativas a las dotaciones del proyecto. La muesra 'Hurrengo Geltokia: Amara-Easo' podrá visitarse hasta el 14 de noviembre en el edificio del antiguo parque de Bomberos (Easo 43, San Sebastián), de martes a domingo, de 17.00 a 20.00 horas.

PROYECTOS PREMIADOS

El primero de los proyectos expuestos es 'Habitar el bosque urbano', de JPAM City Makers (Amado Martín, Jorge Perea y Samuel Llovet), con un gran parque consolidado y variedad tipológica de viviendas.

'Kalerik kale plazarik plaza', de RAZ y Usandizaga (Gilen Txintxurreta, Jacek Markusiewicz, Ander Gortazar e Ibai Usandizaga), plantea un gran parque central, el soterramiento del vial del río y una torre urbana. 'Hari berdez hiria josi', del estudio Beldarrain propone un edificio serpenteante con equipamientos en el parque.

Además, 'Que los árboles nos dejen ver el bosque', de Acha Zaballa Arquitectos reflexiona sobre el equilibrio entre paisaje y densidad urbana y 'Lotzenari', de Krean Ingeniería y Arquitectura plantea plazas abiertas hacia la calle Autonomía.

Las propuestas de JPAM City Makers, RAZ y Usandizaga y estudio Beldarrain han pasado a la segunda fase del concurso, y sus maquetas -impresas en 3D- permiten visualizar cómo podrían materializarse estas ideas.