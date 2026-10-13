El Gobierno Vasco informará directamente a las víctimas acerca de los permisos penitenciarios a reclusos

Archivo - La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento vasco, María Jesús San José - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco informará directamente a las víctimas acerca de los permisos penitenciarios que se conceden a los reclusos, una medida adoptada ante la constatación de que el sistema de anterior, basado en las comunicación a las asociaciones de damnificados, era "inadecuado" ante la falta de transmisión de avisos a las víctimas, en algunos casos, y "la filtración de aspectos sensibles y protegidos" de algunos expedientes.

Con el objetivo de implementar el nuevo sistema, el Ejecutivo autonómico ha habilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que quien lo desee pueda recibir la información que legalmente le corresponde de forma personalizada y "con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos", según ha informado el propio Gobierno Vasco en un comunicado.

La decisión supone un cambio en el criterio aplicable a la notificación de los permisos penitenciarios. A partir de ahora, las comunicaciones se harán atendiendo al derecho de las víctimas a ser informadas directamente por parte del Gobierno Vasco, de manera individualizada.

Este modificación busca compatibilizar el derecho de las víctimas a recibir información relevante con una gestión "más eficiente y homogénea" de las comunicaciones, según ha indicado el Departamento de Justicia.

Según ha recordado, hasta este momento se avisaba de estos permisos mediante la comunicación de las resoluciones a las asociaciones de víctimas, con el fin de que estas pudieran hacer llegar a sus asociados con antelación la existencia de resoluciones que les afectaran emocionalmente.

Además, ha explicado que se ha comprobado que este método es "inadecuado" por la falta de transmisión de los avisos a las víctimas, en algún caso, y por "la filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes" en otros casos.

La modificación no implica alteración alguna de los derechos reconocidos a las víctimas, que continuarán siendo informadas en aquellos supuestos legalmente previstos, y siempre que ellas lo deseen.

Asimismo, se mantiene el compromiso institucional de protección, atención y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso. A partir de este momento, cualquier víctima que desee ser informada de los permisos penitenciarios en los casos previstos por la ley, puede solicitarlo directamente al Gobierno Vasco a través de los canales habilitados para ello el Teléfono 945 01 66 28 y el correo electrónico: atencionvictimas@euskadi.eus.

La Dirección de Atención a Víctimas le atenderá de forma personalizada, resolverá sus dudas y le facilitará la información que legalmente le corresponda recibir, "siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos".