Ría de Plentzia (Bizkaia) - IREKIA

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha anunciado que su entidad pública, Euskadiko Kirol Portuak, va a elaborar en breve el proyecto que permitirá la posterior ordenación de las embarcaciones náutico-recreativas en la ría de Plentzia.

La futura ordenación de esta ría posibilitará aumentar la oferta de plazas de amarre de Plentzia y complementará la próxima adjudicación de las 204 plazas para embarcaciones náutico-recreativas del puerto deportivo incluidas en la convocatoria de 2021 que, tal y como adelantó hace unas semanas la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, permitirá dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que anularon las adjudicaciones iniciales.

Desde hace años, la ría de Plentzia ha acogido a un gran número de embarcaciones náutico-recreativas de todo tipo.

En la actualidad, se cuentan un número aproximado de cuatrocientas embarcaciones náutico-recreativas, de las que la gran mayoría (el 95%) se encuentran en el dominio público portuario y el resto, aguas arriba del puente Zubizuri, en el dominio público marítimo terrestre.

De estas embarcaciones, menos de la mitad (el 40%) son embarcaciones sin matrícula ni nombre y un tercio se encuentran abandonadas, hundidas, varadas o sin mantenimiento aparente. Además, la diversidad de embarcaciones que acoge la ría es llamativa, combinándose embarcaciones auxiliares tipo chinchorros y botes con veleros, txipironeras y embarcaciones fueraborda e intraborda.

Según se ha indicado desde el Departamento, la redacción del proyecto de ordenación de las embarcaciones náutico-recreativas en la ría de Plentzia, y su posterior ejecución, posibilitará combinar, en el futuro, una mejor gestión del ámbito con la mejora de las condiciones paisajísticas, hidráulicas y ambientales del entorno.

Para ello, si bien desde Euskadiko Kirol Portuak se señala que aún no se cuenta con ninguna información sobre la configuración definitiva de las instalaciones, en el caso de que la solución más idónea para el entorno sea la habilitación de un tren de fondeo, de características similares a los que existen en otros puertos de la costa vizcaína gestionados también por la entidad, como Armintza, Bermeo, Mundaka o Elantxobe, el ente público contempla la posibilidad de ofrecer un servicio de botero que posibilite el acceso a las embarcaciones de forma segura y accesible.

Se prevé que los trabajos sean adjudicados durante el mes de marzo de 2027 y hasta verano no se podrá contar con una propuesta de ordenación de la ría. En el caso de cumplirse los pasos previstos inicialmente, el inicio de la ejecución de las obras podría realizarse a partir del próximo otoño, finalizándose durante la primavera del 2028.

Según fuentes de Euskadiko Kirol Portuak, estos plazos permitirán poder llevar a cabo, de forma simultánea, la convocatoria de las plazas de amarre en este nuevo espacio, en los términos que se definan en el nuevo Decreto de Amarres que está en fase de información pública y que prevé facilitar la futura gestión, tanto de la adjudicación de plazas de amarre, como de sus listas de espera.