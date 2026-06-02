El Gobierno Vasco mantiene su previsión de crecimiento económico para el próximo año en el 1,6%

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - H.BILBAO/EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado las directrices económicas que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2027, que mantienen la estimación de crecimiento económico para el próximo año en un 1,6% y el crecimiento del empleo en el 0,7%.

El objetivo principal del Ejecutivo es diseñar unas cuentas públicas "que consoliden el estado de bienestar, impulsen el crecimiento económico y mantengan la estabilidad financiera en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y económica", según ha explicado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El escenario macroeconómico para 2027 está condicionado por un entorno global complejo, en el que el conflicto en Oriente Próximo ha incrementado notablemente la incertidumbre, afectando a los precios energéticos y al comercio internacional.

En este contexto, las previsiones apuntan a una desaceleración generalizada de la actividad económica. Las directrices prevén que la economía vasca crecerá previsiblemente un 1,9% en 2026 y un 1,6% en 2027 --las mismas cifras contempladas en las estimaciones del Gobierno Vasco del pasado abril--, en línea con la moderación de las principales economías europeas

El empleo continuará avanzando, aunque a menor ritmo, con un incremento estimado del 1,0% en 2026 y del 0,7% en 2027, lo que supondrá la creación aproximada de 17.000 nuevos puestos de trabajo en el conjunto del periodo. Asimismo, la tasa de paro se mantendrá en niveles reducidos, en torno al 6,2% en 2027.

Este escenario, según recogen las directrices, obliga a "combinar prudencia y ambición en la política presupuestaria, con el objetivo de garantizar la resiliencia de la economía vasca y proteger a la ciudadanía frente a los riesgos externos".

El gasto social se concibe como una inversión estratégica. El Ejecutivo priorizará el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, especialmente en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad o los servicios sociales, garantizando su calidad, accesibilidad y sostenibilidad financiera. Asimismo, se plantea reforzar la apuesta por el empleo de calidad, la innovación, la digitalización y la internacionalización, con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido productivo y generar un crecimiento económico inclusivo.

En un contexto de cambio climático y volatilidad energética, las directrices sitúan la transición energética como una prioridad central de la política presupuestaria. El Gobierno Vasco orientará sus recursos hacia la modernización del modelo productivo, el desarrollo de energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular y la movilidad sostenible. El objetivo es avanzar hacia un modelo económico más resiliente y sostenible, compatible con la creación de empleo y la competitividad empresarial, y alineado con los objetivos europeos.

Asimismo, se subraya el compromiso con una sociedad "más justa, cohesionada e igualitaria". Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la discriminación, la memoria y la defensa de los derechos humanos tendrán un carácter transversal en el diseño del presupuesto.

ESTABILIDAD

La elaboración del presupuesto de 2027 estará marcada por el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, en un contexto de adaptación al nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Este marco mantiene los objetivos de disciplina fiscal, pero introduce mayor flexibilidad para compatibilizar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la inversión y el crecimiento.

En este sentido, se ha establecido un objetivo de déficit máximo del 0,3% del PIB anual para el periodo 2026-2028 y un límite de deuda del 13% del PIB, lo que permitirá mantener "una senda fiscal prudente sin renunciar a la capacidad inversora".

El Gobierno Vasco apuesta por un equilibrio entre el rigor fiscal y el impulso de inversiones estratégicas, garantizando la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.

El documento aprobado incluye una serie de orientaciones técnicas que deberán guiar la elaboración de los presupuestos. La estimación de ingresos se basará en las previsiones de recaudación y en las aportaciones de las diputaciones forales. Los gastos de personal estarán condicionados por la normativa presupuestaria y no se incrementará el número total de plazas.

REMANENTES

Además, se limitará el recurso al remanente de tesorería y la incorporación de créditos adicionales; se priorizará la cobertura de compromisos ya adquiridos y la ejecución de inversiones en curso; y no se contemplará la creación de nuevas entidades del sector público.

Estas medidas buscan reforzar la disciplina presupuestaria, mejorar la eficiencia del gasto público y asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros.

Una vez aprobadas estas directrices en el Consejo de Gobierno de este martes, se inicia el proceso para la aprobación del presupuesto. En septiembre se dispondrá del primer borrador, que se completará con la fijación de aportaciones que se acuerde en el Consejo Vasco de Finanzas, previsto para octubre. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2027 será aprobado por Consejo de Gobierno el 27 de octubre y se remitirá al Parlamento Vasco antes del 31 de octubre, tal y como establece la normativa vigente.