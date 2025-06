Gobierno Vasco "no hace suyas" las propuestas realizadas por el Ayuntamiento de Errenteria sobre el Topo

Dice que el protocolo firmado no establece "la cuantía económica de proyectos que no han sido abordados entre ambas administraciones"

SAN SEBASTIÁN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Movilidad Sostenible ha subrayado que ni la propuesta ni la financiación hechas públicas este martes por el Ayuntamiento de Errenteria han sido negociadas con el Gobierno Vasco y ha incidido en que "no hace suyas" las propuestas realizadas por el Consistorio guipuzcoano para la integración del Topo.

La consejería que lidera Susana García Chueca se ha pronunciado de este modo ante los planteamientos realizados públicamente por el Ayuntamiento de Errenteria, que ha presentado el proyecto 'Bide berria' con el que prevé recuperar 39.000 metros cuadrados para la ciudadanía y cifra en un presupuesto de 65 millones de euros.

El Departamento de Movilidad Sostenible ha aclarado que el protocolo firmado este pasado lunes entre el Gobierno Vasco y el Consistorio de Errenteria "establece el compromiso común por mejorar la integración del tren a su paso" por el municipio con la cubrición de Galtzaraborda, la reforma de dicha estación y la supresión del paso a nivel de Gaztaño.

En esa línea, ha precisado que el protocolo establece "abordar la posibilidad de mejorar la integración del tren en la zona centro y en Fanderia, de común acuerdo entre las partes", pero no establece "la cuantía económica de proyectos o ideas de titularidad municipal que no han sido abordados entre ambas administraciones". "Ni la propuesta ni la financiación hechas públicas hoy han sido negociadas con el Gobierno Vasco y el Departamento no hace suyas las propuestas realizadas", han resaltado las mismas fuentes.

El Departamento de Movilidad Sostenible ha recordado que toda actuación urbanística para mejorar el entorno municipal junto a las vías del tren que no conlleve un aumento de la demanda de personas viajeras en el Topo "deberá ser abordada económicamente por las instituciones locales, además del Gobierno Vasco, a partes iguales".

Finalmente, ha resaltado que el Ejecutivo autonómico "está abierto a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Errenteria -en ese sentido ya ha activado los proyectos de su competencia como la cubrición de Galtzaraborda y de supresión del paso a nivel de Gaztaño a través de Euskal Trenbide Sarea-" y ha pedido "informar con rigor de los acuerdos adoptados entre las administraciones".

PROYECTO DE ERRENTERIA

El proyecto planteado por el Gobierno municipal de Errenteria contempla la intervención en cuatro zonas, la zona de Galtzaraborda, el centro de la ciudad, la zona de Gaztaño y Fanderia. En total, se recuperarían 39.000 metros cuadrados para la ciudadanía a través de esta intervención. Además, se encapsularía la vía en 940 metros y se instalarían pantallas acústicas en 1.200 metros para reducir el ruido.

En cuanto a la accesibilidad, el proyecto contempla la instalación de seis nuevos ascensores, dos en Galtzaraborda, dos en el centro y dos en Gaztaño. También se crearía una nueva conexión peatonal y ciclista entre Gaztaño y Galtzaraborda con el nuevo espacio que en la parte superior tras el encapsulamiento de la vía en la zona del centro. Además, el bidegorri, mediante el antiguo túnel, llegaría hasta Pasai Antxo, ganando así un total de 1.750 metros de vía ciclista y peatonal.

Por último, en Gaztaño se construiría un nuevo parking disuasorio con capacidad para 250 vehículos, que potenciaría la intermodalidad y permitiría reducir la presencia de coches en el centro. Se trata de un proyecto de 65 millones de euros.