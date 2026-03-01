Gobierno vasco pide ampliar a Euskadi la zona I de vacunación contra la DNC y 80.000 dosis tras el último foco en Huesca

Archivo - Vacas en montes de Alonsotegi (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ampliar la zona I de vacunación frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a todo el territorio vasco y 80.000 dosis para cubrir la cabaña bovina de Álava y Bizkaia tras el último foco detectado en Fiscal (Huesca).

Según ha informado el departamento encabezado por Amaia Barredo en un comunicado, se ha remitido una misiva al titular de Agricultura, Pesca y Alimentación tras confirmarse el nuevo foco de DNC en Aragón el viernes 27 de febrero "sin que se informara de la sospecha en el último Comité RASVE celebrado el 17 de febrero".

El foco notificado en Fiscal (Huesca) se sitúa a aproximadamente 210 kilómetros de las capitales vascas, "una distancia significativamente inferior a la que separaba el anterior foco confirmado en Cataluña, lo que evidencia una reducción progresiva de la distancia respecto a Euskadi y un aumento objetivo del riesgo", ha detallado el departamento.

La consejera Barredo, en la carta, ha trasladado la "profunda preocupación" ante la evolución de esta enfermedad vírica que afecta al ganado bovino "que, pese a encontrarnos en periodo invernal, continúa mostrando transmisión activa".

En ese sentido se han solicitado, como medidas urgentes, ampliar la zona I de vacunación a la totalidad del territorio vasco, con la inclusión íntegra de Bizkaia y Álava, por considerarse que "el criterio de baja actividad vectorial invernal ha quedado superado por la evidencia epidemiológica reciente"; la disponibilidad "inmediata" de 80.000 dosis para cubrir la cabaña bovina de Álava y Bizkaia al completo; y promover ante la Comisión Europea la reclasificación de la enfermedad, así como la flexibilización de las medidas asociadas al sacrificio sanitario, para priorizar "un enfoque proporcional basado en la vacunación preventiva, el control de movimientos y el refuerzo de la bioseguridad".

La consejera Barredo ha añadido que la proximidad del foco de Huesca coloca a Euskadi en una situación de "vulnerabilidad real" y dice no poder "esperar a que el riesgo se materialice", sino que debe actuarse "con criterios de prevención, proporcionalidad y defensa del sector ganadero".

El Gobierno Vasco cree que la inclusión de todo el territorio autonómico en la zona de vacunación es "epidemiológicamente coherente y necesaria" para "limitar la expansión de la enfermedad, proteger la sanidad animal y salvaguardar la economía de las explotaciones ganaderas".

Por otra parte, Barredo ha pedido al Ministerio español que traslade con carácter urgente la propuesta de reclasificación a la Comisión Europea y que informe puntualmente a las comunidades autónomas de cualquier novedad relevante, a fin de garantizar una respuesta coordinada, transparente y eficaz ante una amenaza que sigue avanzando.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" al sector y ha insistido en que "defenderá con firmeza sus intereses ante todas las instancias competentes, adoptando cuantas medidas sean necesarias para proteger la sanidad animal, la viabilidad económica de las explotaciones y el futuro del medio rural de Euskadi".