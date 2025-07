Gobierno Vasco pide a PP respeto a los ámbitos de diálogo como la Mesa Sectorial y le acusa de dar la espalda a Euskadi

Melgosa insiste en que Euskadi va a acoger "cero" menores migrantes porque ha sido "corresponsable" durante "muchos años"

BILBAO/MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha pedido al PP respeto a los ámbitos de diálogo como la Mesa Sectorial en la que se iba a tratar el reparto de menores migrantes, a la que los populares no han asistido y se ha suspendido, y le ha acusado de "dar la espalda a Euskadi". Además, ha insistido en que Euskadi va a acoger "cero" menores migrantes porque ha sido "corresponsable" durante "muchos años".

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, Melgosa ha señalado que no sabe "por qué no se da un diálogo" en la Conferencia Sectorial, foro destinado a ello. "Siempre pasa lo mismo, no hay conversación, se trata de un instrumento político. Es la denuncia que quiero trasladar. Tiene que ser un diálogo calmado porque se trata de política migratoria, muy importante para el Estado y para Euskadi", ha afirmado.

En segundo lugar, ha subrayado que llevan ya un año solicitando un Plan Integral sobre la Migración, "no sólo para los menores", sino para todas las personas migrantes.

En este sentido, ha recordado que, tanto el Lehendakari, Imanol Pradales, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "lo han pedido en infinidad de ocasiones". "Necesitamos un plan integral estructural para la migración", ha insistido.

La consejera también ha apelado a la "corresponsabilidad". "No estamos hablando de solidaridad. Euskadi lleva mucho tiempo trabajando políticas migratorias, creo que es un país que ha sido solidario y corresponsable, y ya es hora de que los demás hagan su trabajo", ha apuntado.

Según ha indicado, hay que trabajar "en un marco de diálogo y corresponsabilidad para resolver retos como el de la migración". "Pido cordura, responsabilidad y, sobre todo, atender a las necesidades de la ciudadanía, que nos está pidiendo consenso, madurez y altura de miras. Estamos aquí para solucionar problemas. Sentémonos a hablar, a negociar", ha añadido.

Nerea Melgosa ha reiterado que Euskadi "lleva mucho tiempo hablando y trabajando, y sobre todo, corresponsabilizándose de materias migratorias de las que a veces no tiene competencias", y que en ocasiones "vienen derivadas de otras comunidades".

"Esperemos que todos y todas hablemos en el mismo tono, pausadamente, por el bien de este país y respeto a los menores que están en Canarias y en Ceuta, y también porque tenemos encima de la mesa un reto, que es el reto migratorio, que tenemos que darle respuestas, y creo que la respuesta más adecuada es el sosiego, la calma, y que cada cual haga lo que tenga que hacer en su Comunidad Autónoma y que respete al resto de las comunidades autónomas", ha manifestado.

Por lo tanto, ha vuelto a emplazar a la corresponsabilidad y a la solidaridad, pero también a tener "altura de mira política" y buscar soluciones. "Para eso estamos en la política", ha enfatizado.

PP

Melgosa ha asegurado que no entiende ni comparte la política del PP en este sentido. "Me parece que tenemos las Conferencias Sectoriales, que son conferencias para poder hablar. Creo que hubo una Comisión Técnica la semana pasada en la cual estuvieron la parte técnica del Partido Popular y no entendemos por qué ahora la parte política no viene", ha señalado, en referencia a su ausencia en la Conferencia Sectorial convocada para hoy.

Por ello, ha pedido que se sigan "respetando los ámbitos de diálogo". "Creo que la ciudadanía no entiende que estemos quemando tierra, y los ámbitos de diálogo son las conferencias sectoriales. Entonces, hablemos. Yo creo que nosotros podemos estar aquí para poder ayudar a todos y a todas. Lo que queremos es hablar, dialogar, consensuar y, sobre todo, buscar soluciones para la ciudadanía", ha dicho.

Tal como ha resaltado, "el reto migratorio está encima de la mesa". "Lo hemos dicho a la Secretaría de Estado y a la ministra muchas veces. Llevamos un año preguntando lo mismo: ¿dónde está el plan estructural migratorio?, ¿dónde está la memoria económica de ese plan?, ¿dónde están las soluciones a ese reto migratorio?, ¿dónde las tenemos?", ha manifestado.

A su juicio, "la ciudadanía está buscando ese consenso". "Por lo cual, yo pido también al Partido Popular, por lo menos, que nos sentemos todos a hablar. Euskadi lleva mucho tiempo trabajando, se ha corresponsabilizado durante muchos años de la política migratoria y creo que también otros tienen que hacer lo mismo", ha precisado.

ACOGIDA DE MENORES

Pregutada por cuántos niños migrantes va a acoger Euskadi, la consejera ha respondido que "cero". "Nosotros llevamos acogiendo a determinados chavales y diferentes familias hace muchos años y los datos los avalan", ha aseverado.

Según ha añadido, los datos de la Comunidad Autónoma Vasca son objetivos y ha instado al resto a ponerlos también "encima de la mesa". "Veamos lo que tenemos cada cual. Vamos a ver la corresponsabilidad de cada uno y de cada una. Entonces, en función de eso, hablamos", ha abundado.

La consejera vasca ha vuelto a repetir que Euskadi, con los datos que de que dispone, no tiene que acoger a ningún menor migrante más. Además, considera que lo que ha hecho hoy el PP "es dar la espalda a Euskadi". "Esto es triste para mí y así no se hace política", ha concluido.