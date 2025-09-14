El nuevo recurso responde al objetivo de reforzar la colaboración con el sector vitivinícola ante la complicada situación actual

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco pondrá en marcha una oficina permanente en Rioja Alavesa con el objetivo de estar más cerca del sector vitivinícola, reforzar la colaboración y dar respuesta a las distintas necesidades que puedan surgir en el actual contexto.

Con esta iniciativa, se busca ofrecer un servicio directo y especializado en ámbitos como ayudas económicas, formación, información sobre ferias, así como en la organización de misiones y acciones comerciales.

El propósito es facilitar un acompañamiento cercano y útil que contribuya al desarrollo del sector, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El nuevo servicio se pondrá en marcha en un contexto marcado por un escenario internacional en el que los aranceles de Estados Unidos y otros factores de incertidumbre "obligan al sector a explorar nuevas vías y mercados, con el fin de mantener e incrementar su competitividad", ha indicado el Ejecutivo.

UBICACIÓN Y HORARIOS

La oficina estará ubicada en Laguardia, en la sede de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, y abrirá sus puertas tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Se trata de una ubicación provisional, ya que, en el futuro, el servicio se integrará en el edificio del EDA Drinks & Wine Center de Laguardia.

El Territorio Histórico de Álava concentra el núcleo principal del sector vitivinícola vasco, con 365 bodegas registradas en la campaña 2024/2025, frente a las 351 de 2018/2019. El territorio cuenta con más de 13.800 hectáreas de viñedo; 12.696 ha de tinto, 1.043 ha de blanco, y 102 ha de txakoli.

La estructura productiva de Rioja Alavesa se caracteriza por un modelo de pequeñas explotaciones familiares, dado que más de la mitad de las explotaciones tienen menos de 10 hectáreas. Esto indica un claro modelo de viticultura a pequeña-mediana escala. La presencia de explotaciones grandes (>40 hectáreas) es muy reducida (30 en total), lo que evidencia que la comarca no se caracteriza por latifundios, sino por la atomización de parcelas.

El promedio de superficie por explotación en Rioja Alavesa es de 10.49 hectáreas. Por otra, la parte, la viticultura en ecológico ha ido ganando peso en Euskadi en los últimos años, en línea con las tendencias europeas de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Aunque la superficie total aún representa un porcentaje reducido sobre el conjunto del viñedo vasco.

PRODUCCIÓN Y MERCADOS

En los últimos años, la producción de vino en Rioja Alavesa (DOCa Rioja y Txakoli) ha mostrado una tendencia ascendente desde la campaña 2019/2020, con la excepción de la campaña 2024/2025, en la que la producción de uva fue muy baja por cuestiones climáticas, lo que provocó una reducción en la producción de vino. A diferencia del tinto, el vino blanco experimentó una recuperación sostenida durante cuatro campañas consecutivas, hasta que la última vendimia rompió esa línea de crecimiento.

En cuanto a existencias, el stock de vino blanco en la última campaña aumentó ligeramente respecto a la media, manteniéndose en niveles similares a la campaña previa. Este incremento se explica porque, aunque la producción bajó, las ventas aumentaron y hubo más entradas de vino en bodega. En el caso del vino tinto, el stock disminuyó de forma considerable respecto a años anteriores, también como consecuencia de la menor producción de uva.

Las ventas interiores muestran una evolución desigual: el vino blanco de Álava mantiene una tendencia creciente en los últimos años, mientras que el vino tinto presenta una ligera caída respecto a la media histórica.

En el ámbito internacional, las exportaciones a la Unión Europea tanto de vinos blancos como tintos han descendido en comparación con la media del periodo 2018-2022, aunque siguen la misma tendencia de los tres últimos años.

Por otra parte, la Denominación de Origen Calificada Rioja ha incorporado en los últimos años nuevas figuras de calidad para reforzar la diferenciación de sus vinos. El Gobierno Vasco ha afirmado que en este marco, Rioja Alavesa "ha tenido un papel destacado gracias a su tradición vitícola, la singularidad de sus paisajes y la apuesta por proyectos innovadores". "Los vinos de zona permiten una identificación clara con Rioja Alavesa, reconocida por su altitud, sus suelos calizos y un estilo propio muy valorado en los mercados", ha añadido.

Entre 2022 y 2025, las exportaciones de vinos blancos con denominación de origen desde Álava muestran una diversificación notable: Reino Unido (20,9%), Estados Unidos (11,0%), Alemania, Países Bajos, Bélgica y Suecia (6-8% cada uno) y Suiza (4,6%). Esta dispersión confirma la combinación de mercados europeos consolidados y presencia transatlántica.

En el caso de los vinos tintos y rosados DOCa Rioja de Álava, el Reino Unido lidera las exportaciones (17,6%), seguido de Estados Unidos (13,9%) y Suiza (12,3%). Alemania, Canadá y Suecia aportan entre un 9,1% y un 4,3%, mientras que Irlanda y Bélgica representan un 4% cada uno. El 29,1% restante se reparte entre otros destinos, lo que evidencia una diversificación significativa y la consolidación del posicionamiento global de Rioja Alavesa en los últimos años.