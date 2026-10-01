Gobierno Vasco pone en marcha 'Euskararen Ahotsak' para comprender mejor la relación de la sociedad con el euskera

La vicelehendakari primera y onsejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en la presentación de Euskararen Ahotsak en Bilbao - IREKIA

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha 'Euskararen Ahotsak', un proceso de escucha social que tiene como objetivo "comprender mejor cómo vive la sociedad su relación con el euskera". La iniciativa, que combinará 600 entrevistas individuales y 12 grupos focales para conocer "experiencias, emociones y narrativas", se integra en 'Jauzia Gara', el marco de trabajo impulsado por el Gobierno Vasco para avanzar hacia un salto cualitativo en el uso del euskera.

La presentación ha tenido lugar este jueves en Euskal Museoa de Bilbao y ha estado encabezada por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. Junto a ella, han asistido representantes de Ikertalde y Osoigo, Mikel Agirre y Miren Olasagasti respectivamente, responsables de su desarrollo metodológico.

En su intervención, Bengoetxea ha declarado que, con este proceso de escucha, busca "comprender mejor las preocupaciones, experiencias y deseos de la sociedad para orientar mejor sus políticas." En este sentido, ha explicado que este proceso ofrecerá "una foto más precisa de la realidad".

"Vemos la punta del iceberg, pero queremos saber qué hay debajo porque el futuro del euskera no lo vamos a construir únicamente entre quienes viven el euskera cada día, ni tampoco únicamente entre quienes trabajamos en torno al euskera. Necesitamos la voz de toda la sociedad", ha remarcado.

600 ENTREVISTAS INDIVIDUALES

El equipo de profesionales ha explicado la metodología del proceso, que combinará 600 entrevistas individuales y doce grupos focales, con una selección intencional e iterativa de perfiles. La captación se realizará a través de diferentes canales, buscando incorporar una amplia diversidad de perfiles y trayectorias sociolingüísticas.

La investigación prestará atención a cinco grandes ámbitos en los que se construye la relación con el euskera: instituciones y activismos; transmisión y socialización; uso social; ámbito socioeconómico; y ámbito simbólico y digital.

Las entrevistas permitirán conocer experiencias personales en profundidad, mientras que los grupos focales facilitarçan identificar discursos colectivos, acuerdos, diferencias e interacción social. El trabajo de campo se desarrollará hasta febrero de 2027 y posteriormente se llevará a cabo una fase de análisis e interpretación.

El proceso está previsto que se prolongue hasta julio de 2027, y el objetivo será construir un mapa de experiencias y narrativas que "permita comprender mejor la realidad social y detectar no solo las tensiones, dificultades y obstáculos, sino también los puntos de encuentro y las oportunidades existentes en torno al euskera".

Euskararen Ahotsak constituye una de las piezas del proceso 'Jauzia Gara', que plantea "la necesidad de avanzar en el uso del euskera combinando las políticas públicas con la implicación de la sociedad y prestando atención también a la dimensión emocional de la lengua".

Los resultados se recogerán en un informe sintético, una publicación-resumen y diferentes materiales de socialización, "con el objetivo de devolver a la sociedad el conocimiento generado durante el proceso".