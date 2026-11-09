El Gobierno Vasco publica las ayudas extraordinarias para apoyar al sector agrario, dotadas con 5,5 millones de euros

Archivo - La sequía ha afectado gravemente a la agricultura - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este lunes la convocatoria de las ayudas extraordinarias destinadas a paliar las consecuencias económicas de la crisis de Oriente Próximo y de la sequía registrada durante 2026 en el sector agrario vasco, que están dotadas con 5.523.525 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo proteger la rentabilidad de las explotaciones, preservar su capacidad productiva y favorecer la continuidad de la actividad agraria y del medio rural de Euskadi, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

A través de estas medidas se prevé apoyar a 3.432 explotaciones agrarias y ganaderas, 193 de ellas de vacuno de leche, mediante la financiación de más de 200.000 animales (de vacuno de leche y carne, equino, ovino y caprino) y de más de 6.500 hectáreas de cultivos de patata de consumo y de siembra, alubia, maíz para alimentación animal, girasol y manzana de sidra.

Para simplificar la tramitación y agilizar el pago, se han calculado de oficio los importes correspondientes a cada explotación, utilizando la información disponible en registros oficiales como SITRAN, REGA y la Solicitud Única de la PAC 2026.

En un plazo máximo de 15 días desde la publicación de la convocatoria, se dará a conocer en el Tablón electrónico de anuncios la propuesta provisional de explotaciones beneficiarias y las cuantías correspondientes a cada una.

A partir de ahí, las personas beneficiarias dispondrán de 10 días hábiles para aceptar, rechazar, presentar alegaciones o solicitar modificaciones. Para poder realizar el pago de la ayuda es imprescindible cumplir con los requisitos exigidos y estar dado de alta en el Registro Telemático de Terceros. La tramitación de las subvenciones se realizará a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

AMENAZAS

A través de esta intervención el Gobierno Vasco hace frente a dos situaciones que están comprometiendo la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias. Por una parte, la crisis de Oriente Próximo ha provocado un incremento de los costes energéticos, combustibles y fertilizantes.

A su vez, la sequía y las elevadas temperaturas registradas durante 2026 han reducido las producciones agrícolas y la disponibilidad de pastos y forrajes, además de incrementar los costes de alimentación y abastecimiento de agua para el ganado.

Estas circunstancias afectan especialmente a las explotaciones de vacuno de leche, cuya estructura productiva presenta una elevada sensibilidad a las variaciones de los costes energéticos y de alimentación, y que deben mantener de manera continuada la producción y el cuidado del ganado, con un margen limitado para adaptar sus costes a las fluctuaciones del mercado.

La convocatoria establece dos líneas de apoyo económico, con una financiación global de 5.523.525 euros, de los que 5.128.910 euros proceden de los Presupuestos Generales de Euskadi y 394.615 euros del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

DOS LÍNEAS

La primera línea, denominada AEOR 2026, está dirigida a paliar los efectos económicos derivados de la crisis de Oriente Próximo y cuenta con una dotación de 575.056 euros. De esta cantidad, 394.615 euros proceden de fondos europeos FEAGA y 180.441 euros de los presupuestos de Euskadi, como ayuda nacional complementaria.

Podrán beneficiarse de esta línea las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones de vacuno de leche ubicadas en Euskadi. La cuantía se calculará aplicando un importe unitario de 36 euros por animal de vacuno de aptitud lechera mayor de 24 meses, registrado en el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) a fecha de 21 de junio de 2026. Del importe resultante se deducirán, en su caso, las ayudas al gasóleo que haya percibido la persona beneficiaria.

La segunda línea, AESE 2026, destinada a compensar parcialmente los sobrecostes ocasionados por la sequía, dispone de 4.948.469 euros, financiados íntegramente con cargo a los presupuestos de Euskadi. Estas ayudas se dirigen a las explotaciones ganaderas de vacuno de carne, equino, ovino y caprino, así como a explotaciones agrícolas dedicadas a la patata de siembra y consumo, alubia, girasol, manzana de sidra y maíz.

En el ámbito ganadero, los importes previstos son de 60 euros por animal de vacuno no lechero mayor de 24 meses, 6 euros por animal de ovino o caprino mayor de 12 meses y 30 euros por animal de equino mayor de 12 meses. Para las explotaciones agrícolas, las cuantías establecidas son de 150 euros por hectárea de alubia, 60 euros por hectárea de maíz destinado a alimentación animal y 40 euros por hectárea de girasol y manzana de sidra, tomando como referencia las superficies determinadas en la Solicitud Única de la campaña 2026.

El importe máximo de las ayudas por sequía será de 15.000 euros por persona o entidad beneficiaria, respetando en todo caso los límites establecidos por la normativa europea de ayudas de 'minimis'.

La orden contempla, además, la posibilidad de incrementar la dotación presupuestaria hasta un 40%, siempre que se aprueben las correspondientes modificaciones presupuestarias.

Para acceder a estas ayudas, las personas solicitantes deberán ser titulares, a fecha de 21 de junio de 2026, de una explotación agraria perteneciente a alguno de los subsectores contemplados en la convocatoria, tener su domicilio fiscal en Euskadi y cumplir la condición de agricultor activo en la campaña de la Política Agraria Común (PAC) de 2026.

Asimismo, deberán acreditar pérdidas económicas derivadas de la crisis de Oriente Próximo o de la sequía, según la línea de ayuda correspondiente.

En el caso de las explotaciones ganaderas, será necesario que estén inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y que los animales computados se encuentren correctamente identificados y registrados. Para las explotaciones agrícolas se tendrán en cuenta los datos de la Solicitud Única de la campaña 2026.

Asimismo, las personas beneficiarias deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como cumplir las restantes condiciones establecidas en la normativa reguladora de subvenciones.

Con el objetivo de favorecer la participación de mujeres y jóvenes en la actividad agraria, las dos líneas contemplan un incremento del 5% en el importe de la ayuda para las explotaciones cuya titularidad corresponda a una mujer o sea compartida, así como para aquellas cuya titularidad recaiga en una persona joven de menos de 41 años.

Únicamente se concederán ayudas cuya cuantía final sea superior a 300 euros. En el caso de los cultivos, será necesario declarar una superficie mínima de una hectárea para el cultivo correspondiente.

Las dos líneas de ayudas podrán ser compatibles para una misma persona beneficiaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, no se financien dos veces los mismos costes y se respeten los límites legales de acumulación.

Finalizado el plazo de alegaciones, la Administración dispondrá de un mes para resolverlas y, posteriormente, de un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar las resoluciones de concesión o denegación y proceder al pago de las ayudas.