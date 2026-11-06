Gobierno Vasco quiere garantizar que los posibles despidos no superen el 20% de la plantilla de Vicinay en Euskadi

Archivo - El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi Letemendia (d) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha asegurado que el Ejecutivo va a "hacer todo lo que esté en su mano", para garantizar que los posibles despidos no superen el 20% de la plantilla de Vicinay en Euskadi.

Así lo ha trasladado el consejero, este viernes en el pleno de control de la cámara vasca, a preguntas de EH Bildu sobre el futuro industrial de la empresa Vicinay.

Jauregi ha destacado los 7,5 millones de euros que ha destinado el Gobierno Vasco en ECN All Wind y los 8,7 millones complementarios que ha aportado a través de EKARPEN, para tratar de solucionar la cuestión.

En este sentido, ha explicado que la adquisición de Vicinay es la primera operación de ECN All Wind, dentro de una estrategia de crecimiento más amplia, para señalar la inversión de 100 millones de euros para una nueva planta en Álava que creará 100 puestos de trabajo. Un contexto, ha dicho, en el que "hay que buscar oportunidades para recolocar a las personas impactadas por el ERE".

Tras mostrar "la solidaridad" a la plantilla de Vicinay y a sus familias, ha lamentado que la situación de la empresa ha sido "grave" durante los últimos dos años, para recordar que hace seis meses estaba a punto de cerrar y sus 200 trabajadores habían terminado en la calle".

"Decidimos buscar una oportunidad industrial y ahora Vicinay tiene una segunda oportunidad, gracias a la apuesta del industrial Dámaso Quintana, junto a los inversores en ECN All Wind, una división creada especializada en eólica marina y en redes de transmisión y distribución eléctrica que sí tiene un augurio de crecimiento muy fuerte en los próximos años", ha resaltado.

Por último, Jauregi ha puntualizado que "no es posible hacer un uso especulativo de los terrenos de Vicinay". "Ya sé que hay ciertas personas, no sé por qué, que lo están diciendo, pero no es posible", ha remarcado.

SIN DESPIDOS

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha señalado que el crecimiento previsto en la actividad de los sectores energéticos permite anticipar un incremento del 25% de la actividad eólica Offshore, por lo que ha cuestionado "el sentido que tiene despedir a casi la mitad de la plantilla, siendo el Gobierno Vasco parte de la propiedad de la empresa".

Por ello, le ha pedido al Ejecutivo vasco que "desarrolle un proyecto industrial serio para poder mantener los empleos y para que no se pierdan puestos de trabajo". "El Gobierno tiene una participación muy significativa en este proyecto industrial y comprendemos que, si en julio participó en la operación, fue porque se apoyaba en un plan industrial serio", ha indicado.

"Anunciaron que el crecimiento previsto de la actividad en los sectores energético y offshore permite anticipar un incremento de producción de alrededor del 25% en los próximos años y que el papel del Gobierno Vasco será acompañar el proyecto, porque tiene una capacidad tractora para el conjunto de la economía, favoreciendo la permanencia de centros de decisión, la promoción de empleo de calidad y el desarrollo de nuevas oportunidades industriales", ha manifestado Goikoetxea.

El parlamentario abertzale ha apoyado que el Ejecutivo autonómico participe de la operación de compra de Vicinay, aunque ha lamentado que no se hiciera en su momento lo mismo con la Naval.