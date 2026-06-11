El Gobierno Vasco reconoce la labor de 38 profesionales, entidades y empresas del ámbito de la seguridad privada

VITORIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha reconocido este jueves la labor de 38 profesionales, entidades y empresas del ámbito de la seguridad privada en Euskadi.

El Departamento de Seguridad ha celebrado el acto de entrega de las Menciones Honoríficas en el ámbito de la Seguridad Privada de Euskadi 2026, un reconocimiento institucional a profesionales, empresas y entidades que han destacado por su actuación, trayectoria, colaboración con la Ertzaintza y contribución a la mejora de la seguridad en Euskadi.

El acto, celebrado en Erandio (Bizkaia), ha estado presidido por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. También han participado el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte; el director de Coordinación de Seguridad, Asier Erkoreka; y la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa.

Durante su intervención, Zupiria ha agradecido a las personas reconocidas su "profesionalidad, implicación y esfuerzo", y ha puesto en valor que la seguridad privada forma parte del sistema de seguridad de Euskadi.

Zupiria ha destacado que los profesionales del sector desempeñan un papel relevante en la protección de personas, bienes e infraestructuras, así como en centros de transporte, eventos, instalaciones sensibles y equipamientos públicos y privados.

El consejero ha señalado, además, que la colaboración público-privada es "imprescindible para mejorar la seguridad, proteger adecuadamente las infraestructuras y garantizar la convivencia".

Durante el acto se han entregado 38 reconocimientos: seis condecoraciones honoríficas, 29 distinciones honoríficas y tres placas de honor. La condecoración honorífica reconoce al personal de seguridad privada que sobresale en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en la colaboración con la Ertzaintza, teniendo en cuenta la especial peligrosidad o penosidad de las actuaciones realizadas.

La distinción honorífica reconoce al personal de seguridad privada que sobresale en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en la colaboración con la Ertzaintza, por actuaciones que contribuyen a prevenir delitos, esclarecer ilícitos, proteger a personas o garantizar la seguridad pública.

En esta edición han recibido esta distinción 29 profesionales por actuaciones relacionadas, entre otras, con la asistencia a víctimas en accidentes de tráfico, la protección de personas en situación de riesgo, la prevención de robos, la colaboración en investigaciones policiales, la protección de instalaciones, la respuesta ante incidentes violentos y la trayectoria profesional en el sector.

La placa de honor reconoce a personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o establecimientos públicos o privados que hayan destacado por su esfuerzo y dedicación en la mejora de los servicios de seguridad privada en Euskadi o por su cooperación en favor de la seguridad de la ciudadanía y de las instituciones.