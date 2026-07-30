El Gobierno Vasco recuerda las recomendaciones esenciales para viajar fuera de la Unión Europea con mayor seguridad

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VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, a través de la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global, ha recordado una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía vasca que viaje fuera de la Unión Europea, con el objetivo de facilitar la respuesta ante posibles incidencias y reforzar la protección de las personas viajeras.

Así, en un comunicado, ha subrayado que, fuera del ámbito comunitario, dejan de aplicarse mecanismos como la Tarjeta Sanitaria Europea y la asistencia automática, por lo que resulta fundamental planificar el viaje con antelación y conocer los recursos de apoyo disponibles.

En caso de emergencia, la asistencia consular corresponde a la red de consulados del Estado, mientras que el Gobierno Vasco presta acompañamiento a la ciudadanía vasca cuando sea necesario.

Entre las principales recomendaciones figura la contratación, entre otros, de un seguro de viaje que incluya cobertura médica, evacuación y repatriación, así como responsabilidad civil. El Gobierno Vasco aconseja conservar siempre el número de póliza y el teléfono de asistencia de la aseguradora, tanto en formato digital como en papel.

Asimismo, recuerda la importancia de viajar con el pasaporte siempre encima y disponer de una copia digital y otra física del documento para agilizar cualquier gestión en caso de pérdida, robo o retención.

El Ejecutivo recomienda también mantener el teléfono móvil siempre operativo, con batería suficiente y acceso a datos mediante itinerancia o una eSIM local, ya que constituye el principal medio de comunicación en situaciones de emergencia.

Otra de las recomendaciones es guardar previamente y llevar consigo los teléfonos de emergencia del Consulado General de España correspondiente al país de destino, así como el de la Unidad de Emergencia Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), disponible las 24 horas en el +34 91 000 1249, además del teléfono europeo de emergencias 112 cuando resulte aplicable.

Igualmente, el Gobierno Vasco aconseja inscribirse antes del viaje en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, un trámite gratuito que permite a las autoridades consulares localizar y contactar con las personas desplazadas en caso de conflictos, catástrofes naturales o evacuaciones de emergencia.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

En caso de accidente o cualquier otra situación de emergencia, el Gobierno Vasco recuerda que el primer contacto debe realizarse con el consulado español correspondiente o con la Unidad de Emergencia Consular del MAEC.

Posteriormente, la ciudadanía puede informar de la situación al Gobierno Vasco a través del correo electrónico kanpolarrialdiak@euskadi.eus, indicando su ubicación, número de pasaporte y un teléfono de contacto.

Para consultas o gestiones no urgentes, la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global mantiene habilitado el teléfono 945 01 81 26.

El Gobierno Vasco recomienda, asimismo, contactar con la compañía aseguradora para activar los servicios de asistencia previstos en la póliza contratada y recuerda la conveniencia de verificar antes de viajar los datos de contacto del consulado correspondiente al país de destino a través de la aplicación o la página web del Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores.