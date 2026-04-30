Gobierno Vasco refuerza el apoyo a municipios costeros sin arenales para garantizar servicios y seguridad en verano

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BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno Vasco está llevando a cabo en los pequeños municipios costeros sin arenales un paquete de actuaciones e inversiones dirigidas a mejorar sus servicios, infraestructuras y condiciones de uso durante la temporada estival.

Según ha indicado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, localidades como Mundaka, Elantxobe y Ea, que no disponen de arenales, requieren de "una atención específica para garantizar espacios públicos adecuados, seguros y con servicios básicos tanto para la ciudadanía como para los visitantes".

En este contexto, el Departamento está desplegando intervenciones adaptadas a la realidad de cada municipio, con "un enfoque práctico y orientado a resultados".

"Estamos dando una respuesta concreta a las necesidades de estos municipios, reforzando servicios, mejorando infraestructuras y garantizando la seguridad en los puertos durante los meses de mayor afluencia", ha señalado el director de Puertos, Koldo Goitia.

En el puerto de Mundaka, se están ejecutando actuaciones "clave" como la reforma del local de aseos públicos y del espacio destinado al personal de vigilancia estival, así como el dragado de la dársena exterior, "fundamental para facilitar el fondeo de embarcaciones".

A ello se suma la reparación de escaleras en la zona litoral y el refuerzo de la seguridad mediante un servicio de vigilancia privada entre junio y septiembre.

En Elantxobe, las intervenciones se centran en la mejora de la seguridad y las condiciones de uso del puerto, con la contratación de vigilancia privada durante el verano y la ejecución de un cerramiento para un almacén portuario.

Estas actuaciones se suman a trabajos ya realizados, como la reparación de la barandilla en el acceso a la piscina de verano, que ha mejorado la accesibilidad y la seguridad del entorno.

Por su parte, en Ea, el Ejecutivo ha colaborado estrechamente con el ayuntamiento para facilitar la instalación de servicios básicos de temporada, autorizando la colocación de duchas en el puerto y casetas de playa, contribuyendo así a "mejorar la experiencia de uso del litoral" en los meses de mayor afluencia.

"Garantizar el equilibrio territorial también es actuar en estos municipios y hacerlo con hechos: con inversiones, con mantenimiento y con colaboración directa con los ayuntamientos", ha añadido Goitia.