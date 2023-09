Gobierno Vasco reivindica "volver a humanizar el tratamiento a las personas migrantes"

La Consejera De Igualdad, Justicia Y Políticas Sociales Del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, Visita, De La Mano De Zaporeak, Los Locales De La ONGD When We Band Together.

BILBAO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, y el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, han visitado este viernes de la mano de Zaporeak los locales de la ONGD When We Band Together, en el marco del viaje que están realizando a Lesbos y en el que han remarcado la necesidad de "volver a humanizar el tratamiento a las personas migrantes".

La delegación vasca se encuentra desde el pasado miércoles en la isla griega de Lesbos para conocer el trabajo que la ONGD vasca Zaporeak realiza en la atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que se encuentran en el campamento de Kara Tepe II.

En esta tercera jornada, Melgosa y Legarreta, han visitado, de la mano de Zaporeak, los locales de la ONGD When We Band Together, especializada en la atención a mujeres y menores que residen en el campamento.

"Nos han explicado que lo que intentan es ofrecer espacios seguros y antiestrés para estas personas residentes en el campo, en donde la seguridad en la convivencia a veces se ve comprometida", ha relatado la consejera Nerea Melgosa.

Según ha informado el Gobierno Vasco, la delegación de Euskadi ha departido con las personas usuarias y ha mostrado su solidaridad en "momentos realmente difíciles". "Tenemos que reiterar que es necesario volver a humanizar el tratamiento a las personas migrantes, tal y como nos enseñó en su día el Viejo Continente", ha añadido Xabier Legarreta.

La delegación vasca se ha desplazado después a las cocinas de Zaporeak, donde han ayudado en la preparación de las 2.200 raciones del día, de ensalada de garbanzos.

Nerea Melgosa "no ha dudado en vestirse el delantal de Zaporeak y participar como una voluntaria más" en la preparación de las raciones y, junto a ella, con su camiseta de Zaporeak, Xabier Legarreta ha participado en la preparación y emplatado de los alimentos que serán repartidos entre las personas refugiadas y las organizaciones del entorno que trabajan con ellas.

Posteriormente, ambos han viajado al campamento para proceder a la entrega de los alimentos. La jornada ha terminado con una comida en las cocinas de Zaporeak.