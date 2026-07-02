Gobierno Vasco vuelve a permitir el baño en la playa de Zarautz (Gipuzkoa)

Archivo - La olas rompen contra la costa, a 28 de enero de 2025, en Zarautz - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno Vasco ha notificado al Ayuntamiento de Zarautz que los resultados de los últimos análisis realizados a las aguas de la playa son "satisfactorios" y cumple con "todos los criterios de calidad indicados en la normativa", por lo que se levanta la prohibición de baño en el arenal del municipio guipuzcoano.

En un comunicado, el Consistorio guipuzcoano ha recordado a la ciudadanía que, con la vuelta del baño a la playa, "debe seguir cumpliendo en todo momento las indicaciones realizadas por el servicio de socorrismo" de la playa de Zarautz.