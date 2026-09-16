Gogora identifica genéticamente a otras cinco víctimas de la prisión franquista de Orduña

Archivo - Excavación en el cementerio de Orduña - IREKIA - Archivo

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Otras cinco víctimas de la prisión franquista de Orduña han sido identificadas genéticamente, con lo que se eleva a 36 el número de personas identificadas entre las 93 recuperadas del cementerio de esta localidad vizcaína, según ha informado el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora.

Las labores de exhumación en el cementerio de Orduña concluyeron en 2024 y, desde entonces, Gogora se ha centrado en poder identificar genéticamente los restos encontrados, de 93 personas, y entregarlos a sus familias.

Desde el Instituto vasco han explicado que la documentación existente y las identificaciones llevadas a cabo hasta la fecha "muestran un patrón repetitivo en las víctimas de la Prisión Central de Orduña: la detención se produce, en la mayoría de los casos, una vez terminada la guerra, son trasladados lejos de sus lugares de origen y mueren víctimas de las condiciones inhumanas de las cárceles franquistas", en este caso del penal vizcaíno.

Las identificaciones genéticas realizadas hasta la fecha apuntan a que las 57 víctimas restantes pertenecen a presos varones fallecidos entre marzo y junio de 1941, cuando se cerró definitivamente la prisión de Orduña.

Para poder llevar a cabo la identificación genética de los restos óseos es preciso contar con la muestra de ADN de algún familiar, para realizar el cotejo de ambas muestras y llegar a la identificación.

En el caso de la Prisión de Orduña, existe documentación en la que se detallan los nombres, apellidos y lugares de procedencia de las, al menos, 225 personas que se conoce que fallecieron en esta prisión, todos ellos varones y trasladados desde otras comunidades autónomas.

Más de la mitad, en concreto 127, eran extremeños, a los que se suman 41 castellanomanchegos (34 de Ciudad Real, cuatro de Toledo y tres de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, siete de Tarragona y los 28 restantes naturales de otras provincias.

Gogora recoge en su web toda la información dirigida a las personas que crean que su familiar pudo morir en la Prisión Central de Orduña, en la que se detalla el proceso que se sigue. La toma de muestras genéticas se realiza a través de una muestra de saliva, "un proceso indoloro", y el análisis de muestras y cotejo no tiene coste alguno para la persona interesada, ha explicado.

Esta iniciativa, han destacado desde el Instituto vasco de la Memoria, "contribuye a cicatrizar el sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas, identificándolas y devolviéndolas a sus familias" y es, además, "un proceso que dignifica a la sociedad en su conjunto, al otorgar a estas víctimas el lugar que merecen en la memoria colectiva de la sociedad actual".

Las identificaciones se enmarcan en el 'Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil' que lleva a cabo Gogora con el objetivo de buscar, recuperar e identificar a las personas fallecidas en la guerra y los primeros años de la dictadura franquista.

En las diferentes etapas del proceso hasta llegar a la identificación participan Euskal Prospekzio Taldea, encargado de localizar los posibles enterramientos de víctimas de la Guerra Civil; la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que realiza la exhumación de los restos y el análisis forense; y el laboratorio Biomics de EHU, encargado del análisis y cotejo de las muestras de ADN.

ENTREGA DE LOS RESTOS

Los últimos restos óseos identificados corresponden a Francisco Ávila Martínez, de Ontur (Albacete), Francisco Barquero Tejado, de Quintana de la Serena (Badajoz), Juan Carreras Calzado, de Hornachos (Badajoz), Antonio Corbacho Merino, de Alange (Badajoz), y Francisco Navarro Márquez, de Hornachos (Badajoz).

La familia de Francisco Barquero Tejado recibirá sus restos este próximo fin de semana de la mano de la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso.