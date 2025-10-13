Goia ve como fecha "más probable" el día 29 para que Jon Insausti tome posesión como alcalde de San Sebastián

Afirma que se enfrenta "tranquilo" al pleno del jueves en el que se hará efectiva su renuncia y en el que hará balance de 10 años de gestión

SAN SEBASTIÁN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jon Insausti tomará posesión como alcalde de San Sebastián previsiblemente el próximo día 29, tal y como ha avanzado el aún regidor donostiarra, Eneko Goia. "La hipótesis más probable es el día 29 pero no lo puedo confirmar y, además, no está en mi mano tampoco, porque la convocatoria de ese pleno la tendrá que hacer la alcaldesa accidental, Nekane Arzallus", ha afirmado.

Goia, en un desayuno informativo que ha mantenido este lunes con los medios de comunicación, ha explicado que la fecha definitiva para el Pleno de investidura "estará en función del trámite de credenciales que tiene que venir de la Junta Electoral Central", aunque los trámites están "avanzados" y ha confiado en que "será rápida la llegada de las nuevas credenciales tanto de quien vaya a sustituir a Jorge Mota como a mí", con lo que en el pleno del 29 podrían "tomar posesión los nuevos concejales y posteriormente procerse a la elección de alcalde".

Eneko Goia ha afirmado que está "tranquilo" de cara al pleno del próximo jueves en el que se hará efectiva su renuncia a la Alcaldía ya que, tal y como ha reiterado, "es una reflexión muy madurada, no es ninguna improvisación". "Cuando uno toma una decisión que es fruto de una reflexión madurada tiene esa tranquilidad de considerar que está haciendo lo que debe hacer", ha expresado.

Goia ha avanzado que el Pleno de Política General va realizar un balance para ver "en qué ha cambiado la ciudad en estos últimos diez años y sobre todo en qué ha cambiado por las apuestas que hemos hecho como gobierno municipal".

Así, ha considerado que "probablemente, la ciudad que hoy conocemos sea fruto de otras circunstancias que no tienen que ver con el Ayuntamiento. Los protagonistas al final son los donostiarras y ellos son los que también toman decisiones y hacen que la ciudad sea como es".

"Me intentaré centrar, sobre todo, en aquellas cosas por las que nosotros hemos apostado durante estos diez años y que para mí son apuestas estratégicas de la ciudad y después señalaré lo que creo que son los principales retos que afrontamos de cara al futuro, al que hay que enfrentarse sin miedo", ha detallado.

En esa línea, ha explicado que, después del Pleno de Política General, habrá un Pleno extraordinario en el que se dará cuenta de las renuncias tanto del edil del PP Jorge Mota como la del propio Goia. Según ha recordado, presentó su renuncia el pasado 3 de octubre después de la comparecencia de prensa pero "no es efectiva hasta que el Pleno acepta esa renuncia".

"EMOCIÓN"

Eneko Goia ha señalado que espera que habrá "algún momento para la emoción porque 14 años son muchos años y, como en todos ámbitos de la vida, al final se crean también lazos personales, relacionales, de afecto entre quienes hemos estado colaborando tanto tiempo". "Es una despedida que es un hasta luego de alguna manera porque nos vamos a seguir viendo y seguiremos compartiendo esta ciudad", ha reiterado.

Respecto a si espera que se repitan el próximo jueves las críticas realizadas por algunos partidos políticos cuando anunció su renuncia, ha manifestado que sí las espera. "No espero menos de ellos, sobre todo de algunos, pero me parece bien porque discrepamos absolutamente y tenemos visiones de ciudad totalmente diferentes, lo cual no es malo", ha afirmado.

De este modo, ha opinado que "sobre lo que hay que discutir o debatir es sobre proyectos y sobre ideas y sobre propuestas, no sobre cuestiones personales. Tenemos puntos de vista diferentes y está bien, así debe ser, esa es la pluralidad democrática, pero luego sí hay comportamientos que definen, por ejemplo, decir en una entrevista que se me ha llamado por teléfono cuando no es cierto define al personaje", ha asegurado.

Finalmente, el aún alcalde donostiarra, cuestionado acerca de la situación actual, ha considerado que "estamos viviendo en un mundo que es muy complejo y que está teniendo una evolución que es preocupante como el propio Trump o muchos otros fenómenos en América Latina o en la propia Europa, con planteamientos políticos que son los que son".

"Lo que sí tengo claro es que hay momentos en la historia en los que resistir y saber resistir es una virtud y tener los principios claros y los valores claros es importante porque las cosas cambian y no hay que sucumbir a las cosas", ha concluido.