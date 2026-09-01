González afirma que hay que ser "exigente" con Marruecos y que Álava será "solidaria" si se le pide acoger a menores

González ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del primer Consejo de Gobierno Foral del nuevo curso político - EUROPA PRESS

VITORIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha afirmado que el Gobierno español "tiene que acelerar el proceso y ser exigente con Marruecos" para lograr el reagrupamiento familiar, en los casos en los que sea "posible y conveniente", de los menores de edad que permanecen solos en Ceuta tras su entrada en la ciudad autónoma por la frontera marroquí a finales de julio, si bien ha asegurado que Álava es un territorio "solidario" y dispuesto a "responder" si finalmente es necesario acoger a algunas de estos niños y niñas.

González, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del primer Consejo de Gobierno Foral del nuevo curso político, ha explicado que "en este momento no hay ninguna solicitud de que Álava acoja a ningún menor".

Además, ha señalado que existe "un consenso muy amplio, compartido también por el Gobierno español, de que la primera opción y la que es más beneficiosa para los menores es el reagrupamiento familiar, siempre que este reagrupamiento resulte posible".

Por ese motivo, considera que en este momento "lo más urgente, lo más importante, es acelerar el proceso de identificación, de determinación de cuáles son las circunstancias personales y familiares de los menores, y seguir trabajando para acabar este proceso cuanto antes".

González ha expresado su especial preocupación por los "cientos" de niños y niñas menores de 13 años que se encuentran solos en Ceuta tras su llegada a la ciudad autónoma desde Marruecos, y ha subrayado la necesidad de abordar de manera "urgente" la situación de este colectivo.

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR"

"Debe prevalecer, desde luego, el interés superior del menor, y esto obliga a trabajar para conocer su edad, la situación personal y familiar, sus necesidades y su historia", ha afirmado el diputado general, que también ha puesto de manifiesto la necesidad de localizar a sus familias" y de iniciar con ellas "una interlocución seria con ellas para valorar, cuando sea posible, seguro, necesario y conveniente, un eventual retorno".

González ha añadido que "solo finalizado ese proceso se pueden plantear las cuestiones que vengan después". A su juicio, el Estado español "tiene que hacer un esfuerzo importante en esta materia y tiene que poner más medios para acelerar ese proceso de determinación de las circunstancias de cada menor".

"Tiene que acelerar este proceso y tiene que ser exigente con Marruecos, porque hace falta una interlocución con Marruecos", ha manifestado, para añadir que solo de esa forma se podrán determinar las circunstancias familiares y personales de cada menor.

El diputado general ha explicado, en todo caso, que Álava es "un territorio solidario", y ha reiterado que tiene una "especial preocupación" por un colectivo "especialmente vulnerable" como el de las niñas y los menores de 13 años. "Álava desde luego va a responder; llegado el momento en el que haya que tomar decisiones, Álava va a responder, especialmente en ese colectivo que es el que más nos preocupa", ha asegurado.