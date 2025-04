González apela a "plantar cara al discurso minoritario del odio y a quienes odian al diferente" de Vox

El diputado general de Álava advierte al PP del "error de pactar con Vox", ya que "se van a arrepentir"

VITORIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha apelado a "plantar cara con claridad al discurso del odio" y "a quienes quieren volvernos a llevar a hace 90 años", ya que son "lo peor de la sociedad", al "odiar al diferente", por lo que ha reclamado al resto de fuerzas políticas "no dejarles avanzar ni un solo milímetro", con el objetivo de que "no se instale aquí ese discurso minoritario".

Llamamiento que ha realizado González al resto de grupos junteros, tras la interpelación del grupo mixto Vox en el pleno de control de las Juntas Generales de Álava celebrado este miércoles en Vitoria-Gasteiz, sobre "la creciente islamización en Álava".

González ha realizado un llamamiento a "la unidad" del resto de fuerzas políticas frente a este "discurso del odio", y "especialmente", se ha dirigido al Partido Popular, a quien le ha advertido del "error de pactar con Vox".

"Les van a devorar a ustedes. No todo vale para mantenerse en el poder. No pacten con estas formaciones políticas que representan el odio y lo peor de la sociedad. Sí, señores del PP, que asienten. Así es. No pacten con ellos. No les podemos obligar a no hacerlo, pero es un tremendo error. Se van a arrepentir", ha alertado.

"ISLAMIZACIÓN"

Por su parte, el juntero de Vox Jonathan Romero ha censurado la situación en Vitoria y en Álava que "ha sobrepasado todos los límites de la decencia, la inseguridad, la islamización y la degradación que han convertido esta tierra en un infierno".

A este respecto, ha acusado a todos los partidos políticos de "entregar los barrios a la inmigración masiva, ilegal y a la islamización". "Dijeron que la inmigración traería diversidad, pero lo único que ha traído es delincuencia, pobreza, inseguridad, violaciones y caos", ha añadido.

"Los vitorianos son extranjeros en su propia tierra, obligados a ver cómo sus barrios se llenan de 'okupas', mezquitas, carnicerías 'halal' y bandas de criminales armados hasta con machetes. Ustedes han permitido la destrucción de nuestra cultura y de nuestra identidad provincial, regional y nacional", ha desdeñado.

Asimismo, ha criticado la celebración del fin del ramadán este pasado domingo en las inmediaciones del pabellón Buesa Arena, para censurar que "no es integración", sino "una demostración de fuerza". Romero ha achacado a la inmigración "el aumento de delincuencia, la cultura machista y las agresiones sexuales", entre otras problemáticas.

"Señores del PNV y de Sortu-Bildu, tanta lucha por la patria vasca, tanto odio a España, tanto tiro en la nuca y tanta 'kale borroka', para acabar siendo un califato islámico. Vaya ironía", ha interpelado Romero.

En este momento, el diputado general de Álava ha pedido "que se recoja de forma expresa esa intervención, por si fuera constitutiva de delito", ya que le ha parecido "entender que el interviniente ha acusado al PNV de pegar tiros en la nuca".