González avisa de que "no tendría sentido" no cumplir los compromisos para la llegada soterrada del TAV a Vitoria

Archivo - Ramiro González - DFA - Archivo

VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha confirmado su asistencia a la reunión que celebrará este próximo jueves el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad de Vitoria-Gasteiz, y ha advertido de que "no tendría sentido" que el Gobierno central no cumpliera sus compromisos para la llegada soterrada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a la capital alavesa.

González, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, ha explicado que acudirá a este encuentro del Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz.

El máximo responsable del Ejecutivo alavés ha recordado que la Diputación Federal de Álava "tiene suscrito un protocolo y un acuerdo" para la llegada soterrada de la Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz, y que "no se ha procedido a cancelar dicho acuerdo ni dicho protocolo".

De esa forma, ha manifestado que lo recogido en dicho escrito "sigue en vigor" y, ha añadido, "siguiendo en vigor ese acuerdo y ese protocolo, yo tengo que pensar que el Gobierno central va a cumplir con ese acuerdo y ese protocolo, no se me ocurre otra cosa", ha manifestado.

En este sentido, ha advertido de que la sociedad constituida para llevar a cabo este proyecto "no tendría sentido" si no se adoptarán las medidas contempladas en los acuerdos ya firmados.