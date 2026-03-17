González considera que las adscripciones voluntarias en Tubos Reunidos "abre una ventana de esperanza"

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VITORIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha considerado que las adscripciones voluntarias de los trabajadores, que han alcanzado las 301 salidas contempladas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Tubos Reunidos en sus plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), "abre una ventana de esperanza para culminar bien el proceso".

Cuestionado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, González ha señalado que el hecho de que las bajas voluntarias cubran ya las plazas planteadas de todo el ERE "hace más viable este difícil proceso".

"Esta situación abre una ventana de esperanza para culminar bien este proceso. Confío que la decisión que tome la empresa permita seguir manteniendo esa esperanza", ha deseado.

Aún así, ha manifestado que "sigue siendo fundamental la reestructuración de la empresa y la llegada de socios industriales que permitan la viabilidad de la empresa y un nuevo plan comercial". "Es complejo, pero la decisión de los trabajadores abre una ventana a la esperanza y hace más viable este difícil proceso", ha reiterado.