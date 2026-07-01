González rechaza que la revisión fiscal entre en "una carrera de titulares y guerras entre territorios"

Archivo - Ramiro González - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha rechazado que la próxima revisión fiscal entre en "una carrera de titulares y guerras entre territorios", para descartar también que vaya a haber "una competición por rebajar impuestos" entre Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ya que "no hay voluntad de bajar de manera significativa la recaudación" de las haciendas vascas.

González ha dicho que va a trabajar para que las modificaciones sean "armonizadas" entre los tres territorios, a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Araba sobre las nuevas medidas fiscales anunciadas por la Diputación Foral de Bizkaia, en el pleno de control de la cámara vasca.

"En Álava no estamos en ninguna carrera de rebajas fiscales, ni en la competencia por ver quién anuncia la revolución fiscal. Esto no va de carreras entre territorios, no va de guerras fiscales, no va a haber una competición por bajar impuestos y no hay 'dumping fiscal'", ha manifestado.

En este sentido, ha incidido que "no hay voluntad de bajar, de manera significativa, la recaudación", ya que las haciendas "necesitan recaudar para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos".

Durante el debate, el mandatario alavés ha reseñado que "hay medidas que hoy se presentan como novedad en Bizkaia y que ya están incorporadas y en vigor en Álava" desde este 2026, como las que facilitan la continuidad de las empresas familiares y garantizan el relevo y el arraigo empresarial.

Al respecto, ha comentado que, en el IRPF, están exentas las transmisiones entre familiares o a trabajadores, un tratamiento que se extiende también al impuesto sobre el patrimonio y al de sucesiones y donaciones.

En el caso del talento, ha subrayado que Álava ya aplica un régimen especial para trabajadores desplazados con exenciones sobre parte de sus ingresos y con una duración "incluso más extensa que la planteada en Bizkaia".

González ha señalado que Álava va a presentar "sus propias" medidas, como hace cada año, "construidas a partir del trabajo conjunto de las tres diputaciones", y con el objetivo de "incentivar nuevos sectores estratégicos; como el de las biociencias; el relevo empresarial, el relevo generacional, la atracción y retorno del talento cualificado".

"Esto no quiere decir que la norma alavesa vaya a ser idéntica a la de Bizkaia. Será armonizada, pero no será idéntica. Cada territorio tiene sus particularidades y su capacidad para aprobar su normativa tributaria en el marco de la armonización. Armonizar no significa uniformizar, pero hay que garantizar un marco común, estable y predecible para empresas y para contribuyentes", ha hecho hincapié.

TRAMITACIÓN

El diputado general de Álava ha explicado que las tres diputaciones están trabajando "juntas" y cada una presenta su paquete en su momento, en función del tiempo de tramitación para que estén aprobados antes de fin de año. En el caso de Álava, ha anunciado que será entre octubre y noviembre junto con el proyecto presupuestario.

Según ha trasladado será un proyecto "consensuado" entre los partidos que sustentan el Gobierno (PNV-PSE) para después ampliar ese acuerdo para lograr su aprobación en las Juntas Generales. En el objetivo de "ampliar el consenso", González ha mirado "primero" a Elkarrekin Araba, formación con la que acordaron la última revisión fiscal, de la cual, ha dicho estar "muy satisfecho".

Por otro lado, ha explicado que el "mismo día" que se conocieron las propuestas fiscales de Bizkaia se puso en contacto con representantes del PSE y Elkarrekin Araba.

"No voy a entrar en una carrera de titulares. No es mi estilo, ni creo que es lo que tengamos que hacer. Hay que seguir trabajando para conseguir que esas modificaciones sean armonizadas y garanticen que la fiscalidad esté al servicio de un proyecto de territorio y no de una competición de titulares", ha zanjado.

"BIZKAIA, TERRITORIO AYUSISTA"

La portavoz de EH Bildu, Eva Lopez de Arroyabe, ha criticado que "Bizkaia marca el ritmo y manda, y desde Álava se hace lo que se puede" ante una "llamada revolución fiscal, presentada ante grandes multinacionales y frente al señor Garamendi, defensor de las grandes rentas, de las bajadas de impuestos y de que sean las rentas de trabajo las que asuman todo".

"El PNV vizcaíno proyecta una armonización revolucionaria y a la madrileña, pero lo peor de todo es que el PNV alavés va a tener que seguirle. Todo esto va a traer menos recaudación y, por lo tanto, más deuda y recortes en los servicios públicos", ha reprobado.

Lopez de Arroyabe ha calificado la propuesta de la Diputación de Bizkaia como de "escandalosa", ya que "pretende favorecer a quienes tengan seguros privados", lo que, a su juicio, significa que "o no creen en el sistema público vasco de salud o la sanidad privada necesita de esa revolución fiscal, señalándolo como "obsceno".

De entre las medidas propuestas por Bizkaia, ha rechazado también la iniciativa, que "da risa", de deducciones para desgravar el gimnasio. "En Vitoria-Gasteiz, en la ciudad de los centros cívicos, nos van a premiar por ir al gimnasio. Eso es lo que nos están diciendo desde ese territorio ayusista de Bizkaia", ha reprobado.

"Van a cambiar la fiscalidad con un mandato unilateral y sin tener en cuenta a su socio de gobierno, el PSE. Van a llegar a un acuerdo por necesidad y seguramente con ese Partido Popular que está a la derecha, que está en Madrid y que puede ser que, a falta de esa mayoría, le tenga que apoyar esa próxima revolución fiscal. No cuente con nosotras", ha descartado.

"DUMPING FISCAL"

También el portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, se ha mostrado muy "crítico" y "preocupado" por la "revolución fiscal", anunciada por Bizkaia, con "deducciones para seguros médicos privados y rebajas fiscales para ejecutivos y empresas", ya que va "al contrario" de ir hacia una fiscalidad cada vez "más justa, más solidaria y más equitativa".

Tras señalar que "Álava trabaja en un ambicioso plan fiscal para las empresas, con un paquete con rebajas fiscales de hasta el 60%", Rodríguez ha advertido que, si "esa revolución fiscal se materializa sin armonizar, se estará fomentando el 'dumping fiscal' entre los tres territorios".

"Es justo lo contrario a lo que usted ha dicho. Es una carrera entre los territorios a ver quién pone más beneficios fiscales a las empresas y a ver quién hace más recortes y más bonificaciones", ha desdeñado al diputado general de Álava.

El portavoz de Elkarrekin ha puesto en valor el acuerdo fiscal alcanzado en 2025 con el Gobierno foral, ya que "apoya a los sectores que deben ser apoyados y fomenta políticas integrales y sostenibles para todo el territorio y la cohesión social", frente a las propuestas planteadas por Bizkaia.

"Nosotros no vamos a ir en esa dirección. Para nada vamos a apoyar ahora nuevas reformas fiscales que vayan en la dirección contraria de lo que acordamos en 2025. No cuente con Elkarrekin para ese tipo de medidas", ha avisado.