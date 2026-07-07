Un grupo de jóvenes alaveses se prepara para ascender cuatro cumbres de más de 6.000 metros en Bolivia

La expedición comenzará el 30 de julio Y se extenderá hasta el 16 de agosto - DFA

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de jóvenes alpinistas alaveses de Brutmountains realizará este verano una expedición a Bolivia con el objetivo de coronar cuatro montañas de más de 6.000 metros en la Cordillera Real y el altiplano andino.

La expedición tratará de coronar el Huayna Potosí (6.088 metros), el Parinacota (6.300), el Sajama (6.542), la montaña más alta del país, y el Illimani (6.460), gran reto final de la expedición, según ha informado la Diputación Foral de Álava en un comunicado.

Tras completar exitosamente expediciones en el Atlas marroquí (2022), los volcanes de Irán (2023), los Andes ecuatorianos (2024) y el Pamir kirguís (2025), donde alcanzaron el Pico Lenin (7.134 m), el equipo afronta ahora un nuevo reto que combina altitud, autosuficiencia y toma de decisiones en entornos extremos.

La expedición, que comenzará el 30 de julio, se extenderá hasta el 16 de agosto, se desarrollará en condiciones extremas y requerirá una exigente preparación física, logística y mental. El grupo basará su progresión en una aclimatación progresiva a lo largo de las cuatro cumbres, combinando rendimiento, seguridad y respeto por el entorno natural.

El equipo está compuesto por cinco jóvenes alpinistas: Eneko Goñi (21 años), Ibai Aguirre (23 años), Ibai González de Audikana (26 años), Xabier Aguirre (26 años) y Pabi Lahidalga (55 años.

La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha destacado que proyectos como el de Brutmountains "ponen en valor el esfuerzo, la disciplina y la superación personal, valores que queremos seguir impulsando entre los jóvenes de Álava".

Además de su vertiente deportiva, Brutmountains está comprometido con la difusión del alpinismo joven, y la expedición será documentada en vídeo para compartir la experiencia en redes, medios y eventos divulgativos