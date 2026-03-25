Guardia Civil de Gipuzkoa investiga a un navarro por la captura ilegal de un atún rojo de 183 kilos

SAN SEBASTIÁN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Gipuzkoa investiga al patrón y propietario de una embarcación, residente en Navarra con 25 antecedentes por furtivismo en caza y en pesca, por un posible delito contra la flora y fauna silvestre tras detectar, en un dispositivo conjunto transfronterizo de control de pesca, la captura ilegal de un atún rojo de 183 kilogramos.
Las vísceras, cabeza y cola del género decomisado han sido trasladados al Instituto de investigación AZTI, mientras que las partes aptas para el consumo se han derivado a la guardería infantil Madre Pilar Izquierdo de la localidad guipuzcoana de Pasaia.
En el dispositivo participaron embarcaciones de Gendarmería Marítima de Lorient y SMP Guipúzcoa, realizándose 45 controles de pesca (siete en barcos de pesca profesional y 38 en recreativos). También se detectaron cinco infracciones administrativas graves (tres por seguridad marítima y dos por incumplimiento de la normativa pesquera).