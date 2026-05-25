La Guardia Municipal de San Sebastián comparte jornada de trabajo con la Policía Municipal de Pamplona

Visita de la Policía municipal de Pamplona a la Guardia Municipal donostiarra. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Municipal de San Sebastián ha compartido jornada de trabajo con la Delegación de la Policía Municipal de Pamplona. El alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha enmarcado este proyecto en la estrategia de "hacer de Donostia un lugar atractivo para vivir, la ciudad más próspera y feliz de Europa".

En un comunicado, Insausti ha explicado que el pasado 21 de mayo una delegación de la Policía Municipal de Pamplona visitó la sede de la Policía Municipal de San Sebastián en Morlans.

En representación de Pamplona estuvieron presentes los responsables de las secciones internas, mientras que por parte de la Policía Municipal de San Sebastián estuvieron presentes el director, el subcomisario y los responsables de varias secciones.

En la reunión mantenida en Morlans se realizó "una presentación general y posteriormente se organizaron tres mesas técnicas: las de coordinación, seguridad urbana e instrucción", ha explicado. En cada grupo de trabajo participaron miembros de ambas entidades, intercambiando información y herramientas laborales.

"Como las dimensiones y características de ambas ciudades son similares, las conversaciones compartidas fueron interesantes: se llegó a la conclusión de que los problemas que tienen las dos policías locales son equiparables", ha afirmado Insausti, que ha añadido que "en estas reuniones también se realizó un estudio para mejorar la gestión de los recursos humanos".

En la visita, los compañeros de Pamplona pudieron ver el espacio de coordinación, el trabajo que allí se realiza, y a través de sus jefes hablaron de los últimos avances tecnológicos, como Trebe, una aplicación que acaba de llegar a la Policía Municipal de San Sebastián. También se habló de IA y de la utilidad que se da a los teléfonos móviles en la Guardia Municipal de San Sebastián.