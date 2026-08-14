La Hacienda alavesa cierra julio con una recaudación acumulada de 1.851 millones de euros

Hacienda alavesa - DFA

VITORIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Álava cerró el mes de julio con una recaudación acumulada de 1.851 millones de euros, lo que supone 401,3 millones más que la cifra certificada en el mismo mes del año anterior.

Este incremento es debido a la inclusión de ingresos que el año pasado se integraban en el certificado del mes de agosto, lo que en la práctica impide que la comparativa entre ejercicios sea de importes homogéneos, según ha explicado la Diputación Foral en un comunicado.

Esta variación se debe a la implantación del sistema SAP, destinado a modernizar y mejorar la gestión que permite adelantar la contabilización de determinados ingresos.

Como consecuencia de este adelanto de ingresos sobre los registrados el año anterior, también se ven afectados los importes de los ajustes entre las diputaciones forales de los impuestos sometidos a ajuste.

A su vez, las medidas adoptadas por el Gobierno foral para aliviar el impacto del conflicto de Irán, que facilitan la liquidez financiera de los agentes económicos, también impactan en la comparabilidad de los datos de recaudación, al posponer el cobro de determinados impuestos que primeramente se ven aplazados y con posterioridad se liquidan de forma fraccionada. En este mes de julio se ha procedido al cobro del primero de los plazos fraccionados.

La implantación del sistema SAP en la Hacienda Foral conlleva que a lo largo de este año los certificados de recaudación no resulten comprables entre los dos ejercicios reflejados debido al adelanto en la contabilización de algunos ingresos.

Además, las medidas adoptadas para facilitar liquidez en el sistema económico para minimizar los efectos económicos adversos como consecuencia del conflicto en Oriente Medio también alteran la comparabilidad entre dichas cifras, al posponer la contabilización de algunos ingresos.

En los impuestos directos la no comparabilidad de los ejercicios proviene únicamente de las dos circunstancias relacionadas. En el caso de los tributos indirectos hay que tener en cuenta que se añade un efecto más, el derivado de la diferencia que se produce como consecuencia del efecto que la diferente contabilización tiene en el importe de los ajustes entre diputaciones forales.

IMPUESTOS DIRECTOS

Si bien el certificado de recaudación refleja un incremento de casi 318 millones de euros en impuestos directos con respecto al ejercicio anterior, si se descuenta el efecto de los ingresos anticipados que se han contabilizado un mes antes de lo que hubiera correspondido en 2025 con el sistema previo, el incremento sería de un 7,19%, lo que representa 46,49 millones de euros más que el año pasado.

La Hacienda alavesa ha recaudado 708,2 millones de euros por IRPF. Descontando los ingresos anticipados para poder hacer la comparación, la recaudación acumulada asciende a 570 millones de euros; es decir, 35,4 millones de euros más, lo que supone un incremento del 6,6%.

Las retenciones de trabajo siguen reflejando la buena evolución del mercado laboral y presentan una recaudación de 771,1 millones de euros. Si se descuenta el ingreso anticipado la recaudación acumulada asciende a 640 millones de euros, lo que significa que se han recaudado 47,9 millones de euros más que el año anterior con un incremento registrado del 8,09%.

PAGOS FRACCIONADOS

Los pagos fraccionados siguen registrando, y así lo harán durante todo el año, el efecto de una de las medidas adoptadas para minimizar los efectos del conflicto en Irán. En concreto, la medida que afecta a la recaudación ha sido la de la anulación del primer pago fraccionado. Debido a ello se han recaudado 6,8 millones menos que en el mismo periodo del año anterior.

El concepto de cuota diferencial ya resulta directamente comparable en los dos ejercicios. En este caso se registra un incremento del saldo neto a favor de los contribuyentes de 5,1 millones de euros más que el año anterior. En su conjunto la devolución neta asciende a 108,8 millones de euros.

En relación con el Impuesto de Sociedades, la cifra de julio incluye un ingreso que el año pasado se registraba en el mes de agosto. Esto supone que el dato real de recaudación en concepto de cuota diferencial neta es de 37,9 millones de euros, y significa que se han recaudado casi 12 millones de euros más que el año anterior.

Además, es la primera vez se han registrado ingresos derivado del Impuesto Complementario (Pilar II). Por este concepto se ha ingresado algo más de 324.000 euros.

IMPUESTOS INDIRECTOS

Los impuestos indirectos se han visto más afectados que los directos a en cuanto a la comparabilidad de importes entre los dos años.

En el IVA, la recaudación propia ha ascendido a 480,4 millones de euros. Si se descuenta el efecto de la domiciliación anticipada, el total de ingresos sería de 329 millones de euros. Además, no se ha ajustado el efecto de la distorsión en los ajustes entre diputaciones debido al ingreso anticipado.

Incluyendo los ajustes, el impuesto de hidrocarburos presenta una disminución en su recaudación respecto a julio del pasado año de 9,1 millones de euros, con lo que la recaudación acumulada asciende a 119 millones de euros.