Hacienda de Bizkaia devuelve 441,3 millones de euros en el ecuador de la campaña de la Renta 2025

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda de Bizkaia ha devuelto ya 441,3 millones de euros en el ecuador de la campaña de la Renta 2025, tras presentarse 445.861 declaraciones, lo que supone un 10% más que el pasado año a esta misma fecha (+41.139 declaraciones).

Según ha informado la Diputación foral, se han presentado ya el 65% de las declaraciones previstas. El 78,7% de las declaraciones se han formalizado por el canal digital, el 17% por teléfono y el 4,2% de forma presencial.

A través de las redes sociales, la institución foral ha destacado la "buena acogida" de la cita previa telefónica: 2.851 personas ya han utilizado este servicio en el que ofrecemos 290 citas diarias.

Además, ha recordado la importancia de anular las citas presenciales si no se va a acudir. El 6,64% de las personas citadas no acude a su cita, lo que representa de media 58 citas. La campaña de la Renta25 finaliza el 30 de junio.