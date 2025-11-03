Haizea López presenta este lunes en Bilbao "El sacrificio de Basandere", cuarta novela de "Los crímenes de Getxo"

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora vizcaína Haizea López presenta este lunes en Bilbao su nueva novela "El sacrificio de Basandere" (Novae Editorial), cuarta entrega de la saga policiaca "Los crímenes de Getxo".

En este cuarto caso, la trama se inicia con la aparición de una niña de cinco años muerta entre las rocas del puerto deportivo de Getxo. Su cuerpo, dispuesto como una ofrenda, evoca antiguos rituales que parecen entroncar con las leyendas más oscuras de la mitología vasca.

La investigación recae en el oficial de la Ertzaintza Iker Ibarguren, que pronto descubre que la investigación va mucho más allá de un asesinato común ya que, lo que en apariencia podría ser un crimen impulsivo, adquiere tintes rituales cuando surgen pruebas que relacionan a los principales sospechosos (la tía de la pequeña y un antropólogo), con creencias ancestrales ligadas a Basandere, la misteriosa contraparte femenina del Basajaun.

En declaraciones a Europa Press, la prolífica autora vizcaína, cuya trayectoria literaria supera las 130 novelas publicadas, ha descrito su nuevo libro como "la novela más oscura y más negra" de la serie.

A partir de un comienzo "impactante", ha añadido, a medida que avanza en su investigación, Ibarguren "se adentra en un mundo donde los límites entre mito y realidad se difuminan, con altares escondidos, correos electrónicos que hablan de "la trascendencia del sacrificio" y testimonios de la madre, que asegura haber visto a su hija correr junto a una figura espectral en el bosque".

López ha destacado que, en esta novela, con la que inaugura su propio sello Novae Editorial, intenta "tratar un poco el tema de la estructura familiar, como una pérdida, la pérdida de una niña, un suceso que puede desestructurar por completo a una familia".

También, ha añadido, aborda en el relato "el tema de las apariencias, donde, vista desde fuera lo perfecta que puede parecer una unidad familiar, no lo es tanto de cerca".

ATMÓSFERA 'OPRESIVA'

La escritora getxotarra afincada en Sopela maneja como principales ingrediente "la mitología vasca y leyendas locales como eje narrativo", con una ambientación costera y paisajes visualmente atractivos en donde se mueven "personajes con conflictos internos potentes, no solo en torno al dilema "detectives contra villanos, sino manejando giros inesperados y una atmósfera opresiva".

En este sentido, ha explicado, "se suele decir que los personajes tienen mucho del escritor, pero, en este caso, yo creo que la atmósfera también es muy importante, al menos en mis historias, y aquí la clave son los escenarios de Getxo, con entornos lluviosos, un aura de oscuridad en pleno verano, la ría de Butrón y el bosque como elemento que transforma realmente la historia. Por eso creo que la atmósfera es una de las claves en el desarrollo de esta historia".

En cuanto a la presencia de la mitología vasca, López reconoce que "la mitología euskaldun, de alguna u otra manera, está presente en casi todas mis novelas" ya que, intenta que "nuestra cultura esté también presente de alguna forma".

En el caso de Basandere, se trata de "la diosa de los bosques vascos y entra aquí como deidad invitada, aunque quizás no es tan conocida como otras figuras de la mitología vasca". En este caso, ha subrayado, "Basandere sí que es por un lado una figura positiva del bosque, guardiana, pero también lo es del castigo, ya que, cuando un equilibrio se rompe, castiga".

En palabras de la escritoria, en su nueva novela, "la muerte de esta niña en el puerto deportivo de Getxo sirve un poco para que se rompa ese equilibrio, para meter también el mundo de las sectas, de cómo la gente se puede obsesionar con deidades y figuras que ni siquiera existen", ha remarcado.

La escritora ha explicado que con el salto a la publicación en su propia editorial abre "una nueva etapa porque, aunque llevo 15 años en el mundo de la literatura y son ya muchas novelas, creo que ya empiezo a dirigir la carrera con madurez, ganas de calma y de tomar decisiones propias de una forma muy consciente".

De esta manera, ha destacado, surge Novae Editorial, su propio sello que nace asociado a Eguzkilore Liburuak. Por ello, a partir de ahora, se abre a otros proyectos que le hacen "mucha ilusión", como un proyecto infantil, juvenil, que sale en diciembre.

La presentación de la novela tendrá lugar esta tarde en la librería Elkar (Iparragirre, 26) de Bilbao, en un acto de entrada libre hasta completar aforo.

La autora vizcaína ha destacado finalmente que la novela ha sido ya todo un éxito "bestial" en la previa a la publicación y que la primera edición, que sale a la venta este lunes, está ya prácticamente agotada y la segunda entra también ya este mismo lunes en imprenta.

TRAYECTORIA

Haizea López (Sopela, 1992) es una autora de thriller y novela negra adscrita al 'euskal noir', quien, tras años escribiendo bajo seudónimo masculino, en 2021 recuperó su nombre real y dio forma a la serie 'Los crímenes de Getxo.

Desde entonces, ha publicado numerosas novelas, como "Hija de la Lluvia", Alianza de Sangre" o "Pacto de Silencio". Su narrativa, atmosférica y psicológica, la ha situado en la estela de autores como Ibon Martín o Mikel Santiago. En noviembre de 2025 funda su propio sello, Novae Editorial, para impulsar sus proyectos literarios y el de otras voces femeninas.

"El sacrificio de Basandere" es el cuarto título de la saga policiaca "Los crímenes de Getxo", tras "La cueva de Mari", "El canto de Lamia" y "El akelarre de brujas".