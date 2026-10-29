Herida una mujer de 80 años en atropello en un paso de peatones de Vitoria

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VITORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 80 años, resultó herida este pasado miércoles en Vitoria-Gasteiz tras ser atropellada por un turismo, cuyo conductor también resultó herido, en un paso de peatones.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria, el siniestro se produjo sobre las 12.00 horas, mientras la mujer atravesaba un paso de cebra en la calle Federico Baraibar poco antes de las 12.00 horas. Tanto la peatón como el conductor fueron evacuados a un centro sanitario.

La Guardia Urbana ha trasladado que el miércoles se contabilizaron un total de ocho accidentes en la capital alavesa, entre ellos, un conductor, de 59 años, que sufrió un alcance, a las 6.01 horas, en la calle José Achótegui.

Además, han informado que un varón, de 38 años, está siendo investigado como presunto autor de un delito por conducir un turismo sin permiso, por pérdida total de los puntos asignados legalmente, tras cometer una infracción de tráfico en el paseo Fray Francisco de Vitoria, a las 15.32 horas.