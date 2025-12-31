Herida una persona en una colisión entre dos vehículos en la Gi-41, en San Sebastián

Archivo - Patrulla de la Ertzaintza en un accidente
Archivo - Patrulla de la Ertzaintza en un accidente - ERTZAINTZA - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 31 diciembre 2025 9:32
SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en una colisión entre dos vehículos ocurrida este miércoles en la Gi-41, a su paso por San Sebastián, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

El accidente de ha producido a las 7.45 horas, en la ronda de Mratutene, en la confluencia con la Gi-41, en la capital guipuzcoana. Dos turismos han colisionado entre sí y, como consecuencia, el conductor de uno de ellos ha sufrido lesiones de las que ha sido atendido en un centro hospitalario. El siniestro no ha originado retenciones.

