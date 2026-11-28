SAN SEBASTIÁN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la carretera N-634, entre Getaria y Zarautz (Gipuzkoa), en un accidente registrado a las 12.30 horas de este sábado.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la vía en ese punto permanece cortada a la espera de finalizar el trabajo de grúas y limpieza de la calzada.

Las siete personas heridas han precisado traslado a un centro sanitario. El siniestro ha formado retenciones en ambos sentidos, en esta carretera de la costa con un carril en cada dirección.