Herido en Barakaldo tras recibir varios disparos de escopeta, cuyo presunto autor ha sido detenido

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido de gravedad tras recibir varios disparos con una escopeta en la localidad vizcaína de Barakaldo. La Ertzaintza ha detenido posteriormente a un varón por estos hechos en Amurrio, cuando huía en un vehículo, y continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso, que podría tener "un carácter sentimental".

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el suceso ha ocurrido a las ocho y media de la tarde de este jueves en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde un hombre ha resultado herido después de que otro le disparase varias veces con una escopeta.

Varios recursos policiales se han trasladado al lugar, así como personal sanitario que ha atendido a la víctima, un hombre de 48 años y que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para identificar y arrestar al presunto autor de la agresión, que había huido del lugar en un vehículo. Poco después, una patrulla ha localizado al sospechoso circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde ha sido detenido por los agentes. En un registro del interior del vehículo, se ha encontrado el arma utilizada en la agresión.

El arrestado, también de 48 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza acusado de un delito de intento de homicidio. La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según han indicado desde Seguridad, "podría tener un carácter sentimental".