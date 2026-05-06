Heridos dos varones, uno por arma blanca, en una agresión en Galdakao (Bizkaia)

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza investiga una presunta agresión con arma blanca ocurrida esta tarde en el barrio Zuazo de Galdakao (Bizkaia). La víctima, un varón de 34 años, ha sido trasladada al Hospital de Cruces, mientras el hermano de este, de 33 años, ha sido llevado con un golpe al Hospital de Galdakao.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las cinco y veinte de esta tarde el teléfono de emergencias 112 de SOS Deiak ha recibido un aviso de que un hombre había sido agredido con un arma blanca y, según las primeras informaciones, presentaba una herida en el abdomen.

La víctima, un hombre de 34 años, ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital de Cruces. En el incidente también habría resultado agredido el hermano de la víctima, de 33 años, que presentaba un golpe en el rostro, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Galdakao.

Efectivos de la Ertzaintza se han desplazado al lugar para realizar las primeras indagaciones. La investigación por parte de la Ertzain-etxea de Ibaizabal permanece abierta.