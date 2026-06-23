Hirukide pide medidas "urgentes" para que el cuidado de niños en verano "no recaiga exclusivamente en las familias

Archivo - Un niño pequeño entra por la puerta hacia el interior de las instalaciones de una guardería de Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hirukide- Federación de Familias Numerosas de Euskadi ha reclamado medidas "urgentes, accesibles y suficientes" para que el cuidado de niños y niñas durante el verano "no recaiga casi exclusivamente sobre las familias".

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi, así como otras entidades como la Alianza por la Crianza y Save the Children, ha advertido de que "el actual modelo de conciliación sigue trasladando demasiada responsabilidad a los hogares".

En este sentido, ha denunciado --a través de un comunicado-- que las plazas públicas en escuelas de verano y actividades de ocio educativo "son limitadas y, en muchos casos, los campamentos privados resultan difíciles de asumir, especialmente cuando hay varios hijos e hijas".

Hirukide ha valorado las nuevas ayudas aprobadas recientemente por el Gobierno Vasco en materia de conciliación, con el incremento en un 10% para las ayudas a excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos e hijas, familiar dependiente o en extrema gravedad sanitaria, así como la ampliación del plazo de disfrute para familias monoparentales, partos o adopciones múltiples o discapacidad.

No obstante, ha recordado que estas ayudas "no resuelven por sí solas el problema específico del verano". Esta entidad ha explicado que "muchas familias no pueden permitirse una excedencia o una reducción de jornada, aunque esté parcialmente apoyada, porque implica una pérdida de ingresos o una reorganización laboral difícil de asumir".

Asimismo, ha recordado que, junto a estas ayudas siguen pendientes "otras medidas clave de apoyo económico a la crianza que las familias siguen esperando", como la ampliación de la ayuda universal de 200 euro mensuales por hijo o hija hasta los 4 años, pendiente aún de publicación y que tendrá efecto retroactivo desde enero de 2026.

Además, ha destacado que "continúa sin concretarse" el compromiso de ampliar hasta los 10 años las ayudas por nacimiento o adopción del tercer hijo/a y sucesivos; o la ampliación a 24 semanas el permiso de maternidad-paternidad.

"Valoramos cada avance que suponga apoyar la crianza y facilitar la conciliación, pero las familias necesitan certezas, calendario y medidas que lleguen también a quienes ya están criando tres, cuatro o más hijas e hijos", ha indicado.