El historiador Julián Casanova presenta este miércoles en Bilbao la versión en cómic de su estudio sobre la Guerra Civil

Archivo - El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza (Unizar), Julián Casanova. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor e historiador Julián Casanova (Teruel, 1956) presenta este miércoles, en el marco de la Feria del Libro de Bilbao, la versión en formato cómic de su estudio sobre la Guerra Civil "España partida en dos" (Crítica). Adaptada por Miguel Casanova e ilustrada por Carles Esquembre, parte de la edición ampliada y actualizada del libro de 2022.

La presentación, que contará con la presencia de Julián Casanova y del ilustrador Carles Esquembre, tendrá lugar en el salón de actos de la Biblioteca de Bidebarrieta a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Ambos autores conversarán con el periodista cultural César Coca y el acto cuenta con la colaboración de BBK.

En esta nueva versión de su ensayo histórico, el profesor de la Universidad de Zaragoza y docente visitante de la Central European University de Viena ha apostado por combinar "rigor histórico y fuerza visual" para introducir el relato del conflicto bélico español tras la sublevación militar de Franco y Mola.

Desde la editorial Planeta Cómic-Crítica, han informado que el cómic ha sido escrito en prosa "accesible", con el objetivo de narrar "los acontecimientos y batallas más significativos, junto con los principales protagonistas de la tragedia".

De esta forma, han proseguido, Casanova "da respuesta a algunas de las preguntas más apremiantes que se han planteado en los 90 años transcurridos desde el golpe de Estado contra la Segunda República".

El historiador aragonés explica en su análisis histórico "los profundos orígenes internos del conflicto y lo sitúa en el contexto europeo marcado por los convulsos cambios continentales entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial".

La nueva versión en formato cómic busca "acercar la historia reciente de España a nuevas generaciones de lectores" y, desde la editorial, han incidido en que este formato resulta "ideal para jóvenes, estudiantes y lectores interesados en comprender la guerra civil española".