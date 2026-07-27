Hosteleros de Bizkaia apelan a la "libertad empresarial" de decidir si se fuma o no en las terrazas

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BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha apelado a la "libertad empresarial" para que cada titular de un negocio hostelero "pueda decidir si se fuma o no en la terraza" por lo que se muestra en contra del proyecto de ley del tabaco aprobado en consejo de ministros, "una medida que no procede y no es una petición de la sociedad".

En declaraciones a Europa Press, ante esta iniciativa que amplía los espacios sin humo a terrazas, playas y otros espacios al aire libre, Sánchez ha expresado que los hosteleros vizcaínos "no están a favor, evidentemente" de la prohibición del tabaco en las terrazas y defiende que "se convive suficientemente bien" en estos espacios como para que la medida sea pertinente.

Ante todo, ha recordado que se trata de un proyecto de ley que "necesita de una tramitación" y "no está tan claro cuál va a ser el resultado final". Además, ha señalado que debe tenerse en cuenta "que el Gobierno es un Gobierno en minoría".

"Entendemos que es una medida que en este momento no procede, que no es una petición de la sociedad ni mucho menos, que se convive suficientemente bien en las terrazas, y en todo caso, se tiene que respetar la libertad empresarial", ha asegurado.

Dicha decisión debe "advertirse correctamente, de manera clara, a los consumidores para que ellos sean en última instancia los que elijan si se sientan en la misma o no".

En ese sentido, cree que la valoración sería diferente "si estuviéramos hablando de un bien escaso". "Pero por suerte, hay suficientes terrazas en nuestras calles como para poder elegir", ha admitido.

SOCIEDAD "POLICÍA"

Por otra parte, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia ha señalado que la normativa, de aprobarse en los términos actuales, "vuelve a poner el foco en el hostelero como policía de lo prohibido", y ha asegurado que es "muy difícil" controlar que, en un momento determinado, alguien se salte la norma.

Además, ha recordado que muchas terrazas "no están atendidas personalmente", ya que los hosteleros están dentro del establecimiento. "Controlar si hay alguien en un momento determinado con un cigarrillo, es bastante complejo", ha dicho.

Preguntado por si se trata de fomentar una sociedad "policía", ha admitido que "va en esa dirección", y ha recordado, como ejemplo, que la Liga de Fútbol Profesional "incitaba a que la gente denunciara" un uso irregular del servicio a cambio de dinero.

"Es casi un estado de control absoluto y las administraciones cada vez quieren llegar un poquito más allá de lo que es la libertad de los individuos", ha lamentado.

Finalmente, ha señalado que "el único país en Europa en el que está prohibido el consumo de tabaco en las terrazas es Suecia", y pide "tener en cuenta que "esto es un territorio y una zona climática que nada tiene que ver".