El Hotel Ilunion de Bilbao acoge a 24 refugiados de Ucrania y espera la llegada de otros tantos durante este jueves

Agradece la "increíble solidaridad", que les ha "desbordado", de la ciudadanía a su llamamiento para donar ropa y productos de higiene

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Ilunion de Bilbao acoge a 24 refugiados ucranianos, la mayoría mujeres y menores de edad, y espera recibir durante la jornada de este miércoles a otro grupo, con lo que llegaría a alojar, de momento, a 50 personas que han salido del país huyendo de la guerra tras la invasión de Rusia, según ha informado el director del establecimiento, Alvaro Díaz-Munío.

Desde el Hotel Ilunion Bilbao hicieron este pasado miércoles un llamamiento a la ciudadanía para donar ropa, calzado, productos de higiene personal, pañales, leche para bebes y juguetes, destinados a las personas refugiadas que se alojan en el establecimiento, a través de la intervención de la ONG Zehar Euskadi.

El director del hotel ha asegurado que se han visto "desbordados por la ola de solidaridad increíble" de la ciudadanía y, según ha dicho, ya no saben qué hacer con "tanta ropa, zapatos y pañales". "Ahora mismo tenemos de todo una barbaridad, están cubiertos, esta mañana ya ha habido un reparto de ropa y tienen a su disposición de todo lo que necesitan", ha explicado.

En total, el establecimiento hotelero acoge a 24 personas, la mayoría niños, adolescentes y mujeres, aunque hay también tres hombres. A lo largo de la jornada de este jueves esperan la llegada de otro grupo, con lo que está noche llegarán a 50 los refugiados que se alojen en el Ilunion.

Según ha explicado el director del hotel, en sus primeros días de estancia están intentando que estas personas refugiadas no se sientan "demasiado presionadas" porque "llegan a un lugar al que no saben ni cómo han llegado y no saben cuanto tiempo van a estar". Por ello, ha dicho, intentan que estén "tranquilos" porque vienen "cansados y en estado de shock".

En estos primeros días, ha insistido, pretenden que se "aclimaten a esta nueva situación", por lo que intentan que no se sientan como "clientes", sino "en familia". Para comunicarse con ellos, cuentan con la ayuda de una trabajadora de Ucrania, sí como con ciudadanos que se han ofrecido como interpretes, con el fin de tener "un mínimo de conversación y un trato más humano".

Álvaro Díaz-Munío ha dicho desconocer cuánto tiempo permanecerán estas personas refugiadas en el hotel y ha explicado que "seguirán las instrucciones" de la ONG.

"Desde Ilusion teníamos claro que teníamos que colaborar, como ya hicimos durante la pandemia, poniendo a disposición de las autoridades nuestro hotel para lo que hiciera falta, en este caso en manos de una ONG, que es la encargada de la coordinación con las instituciones", ha señalado, para insistir en que no se han marcado un tiempo, "sino lo que la ONG nos marque, entendiendo que el objetivo es llegar a una acogida".