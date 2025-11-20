El Hotel María Cristina abrirá en 2026 el restaurante con dos estrellas Michelin Amelia by Paulo Airaudo

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hotel María Cristina de San Sebastián, a Luxury Collection Hotel, abrirá en 2026 el restaurante Amelia by Paulo Airaudo, galardonado con dos estrellas Michelin.

Con la incorporación del restaurante, "completa su universo gastronómico y reafirma su posición como uno de los destacados referentes europeos en hospitalidad de lujo y alta cocina".

Construido por la Sociedad de Fomento de San Sebastián e inaugurado el 9 de julio de 1912, el Hotel María Cristina fue bautizado en honor a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, ferviente que fue nombrada alcaldesa honoraria en 1926. De propiedad municipal, está gestionado por Marriott International bajo su marca The Luxury Collection.

Amelia es la propuesta "vanguardista" de Paulo Airaudo, chef argentino de raíces italianas que reside en San Sebastián desde 2017. Con siete estrellas Michelin en su trayectoria y restaurantes en ciudades como Barcelona, Hong Kong, Florencia o Bangkok, Airaudo es "uno de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional".

El nuevo restaurante se ubicará en un espacio singular, diseñado por el arquitecto Javier Orduña, del estudio Biarkio Arquitectura. Será un entorno "elegante y sofisticado, que ofrecerá además una gran privacidad". El proyecto contará con una cocina abierta rodeada por una barra con capacidad para doce comensales y dos mesas adicionales.

Su propuesta se fundamenta en torno al concepto de "omakase italiano", donde los comensales "confían plenamente en el criterio del chef y su equipo para vivir un recorrido gastronómico único", han explicado desde el hotel donostiarra. Airaudo reinterpreta esta tradición japonesa desde sus raíces italianas y "su visión cosmopolita de la cocina, dando especial protagonismo a los productos del mar y a los ingredientes que inspiran su cocina alrededor del mundo".

A lo largo de los años, el Hotel María Cristina ha sido escenario de propuestas culinarias de primer nivel, como los 'pop-ups' de Francis Paniego y Hélène Darroze, ambos chefs con estrellas Michelin.

Su oferta gastronómica actual incluye The Gallery, restaurante que combina cocina vasca con influencias internacionales y productos de temporada; el espacio de alta coctelería Dry Martini San Sebastián; y MIMO Bite the Experience, escuela de cocina y centro gastronómico con clases y experiencias privadas que ofrece clases, tours y experiencias privadas con chefs.

FOMENTO SAN SEBASTIÁN

La alianza entre Paulo Airaudo Group y el Hotel María Cristina cuenta con el apoyo de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, en el marco de su apuesta por la gastronomía como "uno de los sectores estratégicos de la ciudad" y especialmente, en este ámbito, por "el talento y el apoyo al crecimiento de proyectos empresariales emprendedores e innovadores".

Este apoyo se materializa a través de la participación del restaurante Amelia como unos de los proyectos seleccionados para el programa de aceleración EKINN+ Gastro de la Sociedad de Fomento, con los diferentes apoyos que éste incorpora.