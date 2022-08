Hurtado rechaza la implantación de una tasa turística en Euskadi que "no es prioritaria ni necesaria"

Defiende que el Gobierno Vasco tiene como prioridad "consolidar la recuperación del turismo" tras la pandemia

VITORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado (PSE-EE), ha afirmado que en este momento su departamento no considera que haya que aplicar una tasa turística en Euskadi, que "no es prioritaria ni necesaria". Además, ha destacado que ni PNV ni los socialistas llevaban esa propuesta en sus programas electorales y el acuerdo de coalición no contempla esa tasa, por lo que "no se va a implantar en esta legislatura".

En declaraciones a los medios de comunicación en la presentación del proyecto que se está desarrollando en el municipio alavés de Añana, financiado con los Fondos Next Generation, Hurtado ha sido preguntado sobre la propuesta del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), para que el Parlamento Vasco apruebe la posibilidad de implantar una tasa turística que sea gestionada por los municipios.

El consejero ha afirmado que el debate sobre una posible tasa turística tiene "diferentes planos" y respecto a las competencias del Gobierno Vasco y en concreto al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, ha aclarado que en este momento no considera que haya que aplicar esta tasa. "No es prioritaria", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que en el año 2019 se debatió sobre este asunto con la participación de "todas las instituciones: ayuntamientos, diputaciones y el sector". "Mayoritariamente fue rechazada", ha señalado.

También ha explicado que en el Parlamento Vasco se debatió la pasada legislatura una iniciativa que fue rechazada y ha habido sendas iniciativas en este 2022, tanto las Juntas Generales de Bizkaia como en las de Gipuzkoa, que han rechazado esa posibilidad.

"Nosotros consideramos que el trabajo tiene que tener como prioridad consolidar la recuperación. Tenemos buenos datos de turismo en este verano", ha explicado antes de reiterar que consideran que esta tasa "no es prioritaria ni necesaria".

IMPUESTO MUNICIPAL

No obstante, Javier Hurtado ha señalado que existe la posibilidad de plantear la implantación de un impuesto municipal, a través de un Territorio histórico.

"En ese caso, nosotros somos muy respetuosos y el día que se produzca una propuesta seria, trabajada y documentada que respete el Estatuto de Gernika y el Concierto Económico, tendremos que pronunciarnos, pero, a día de hoy, no es ni prioritario ni pensamos aplicarla", ha insistido.

El consejero socialista ha señalado que los partidos que sustentan el Gobierno de coalición, PNV y PSE, no llevaban esa propuesta en sus programas electorales, por lo que ha subrayado que su departamento se va a guiar por el acuerdo de coalición, que no contempla esa tasa. "No se va a implantar en esta legislatura", ha zanjado.