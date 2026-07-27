Iberdrola y EVE cierran con el BEI la firma de un préstamo verde de 29 millones para el parque eólico Labraza

Parque eólico - IBERDROLA/EVE

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE) han cerrado la firma de un préstamo verde de 29 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el impulso del parque eólico Labraza en Álava.

En un comunicado, han destacado que esta financiación permitirá acelerar el desarrollo de una infraestructura "clave" para la electrificación, que fortalece la autonomía y seguridad energéticas de Euskadi, e impulsa, al mismo tiempo, la actividad industrial, la creación de empleo y la competitividad del territorio.

El parque eólico Labraza, ubicado en el municipio alavés de Oion, será el primer parque eólico que se pondrá en marcha en el País Vasco desde 2006 y supondrá una inversión de 59 millones de euros, lo que servirá, según han destacado, de "catalizador para el sector eólico vasco y su cadena de suministro".

El proyecto, declarado de interés público por el Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Álava-Arabako Foru Aldundia, contará con una potencia instalada de 40 MW y producirá cerca de 100.000 MWh de energía limpia al año, suficiente para abastecer a 75.000 personas y evitar la emisión de aproximadamente 16.300 toneladas de CO2 anuales.

El desarrollo de este complejo implica la creación de cerca de 100 empleos, fundamentalmente locales, durante la fase de construcción, y, según han señalado, tendrá impacto positivo y beneficios para los municipios y las empresas que estén cercanos a la infraestructura.

La instalación del parque eólico supondrá para las arcas municipales un ingreso inicial de alrededor de 1,2 millones de euros con el inicio de las obras y de unos ingresos recurrentes del entorno de 230.000 euros anuales en concepto de impuestos y cánones.

Además, se han implementado sistemas para incentivar la inversión ciudadana como el denominado Crowdlending, que permite a la ciudadanía invertir en el proyecto y contratos de energía PPA con empresas locales con precios competitivos, una ventaja que servirá para empresas a la zona.