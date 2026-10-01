Ibon Martín presenta este jueves en San Sebastián y el lunes en Bilbao su nuevo thriller "Bajamar"

Archivo - El escritor Ibon Martín - IBON MARTIN - Archivo

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Ibon Martín (San Sebastián, 1976) presenta este jueves en el Aquarium de San Sebastián y el próximo lunes en la sala BBK de Bilbao su nueva novela 'Bajamar' (Plaza & Janes), thriller ambientado en la localidad vizcaína de Lekeitio donde aborda una muerte en extrañas circunstancias de una influencer en un entorno natural marcado por la presión de los pisos turísticos y la especulación inmobiliaria.

Tras poner fin con 'Alma Negra' a la serie protagonizada por la inspectora de la Ertzaintza Ane Cestero, Martín sitúa en el centro de su nueva trama a un nuevo protagonista, Jon Aguirre, un médico de familia llegado de Madrid a Lekeitio en busca de una segunda oportunidad.

Con su mirada de recién llegado, Aguirre comienza a descubrir las tensiones de la comunidad vecinal y sus heridas personales y se ve sorprendido por la muerte, en extrañas circunstancias, de una influencer defensora del turismo sostenible.

Según destacan desde su editorial, 'Bajamar' sitúa al lector en esta localidad costera "aparentemente idílica", donde la convivencia "empieza a resquebrajarse bajo la presión de los pisos turísticos, la especulación inmobiliaria y la sensación de que la vida local está siendo desplazada".

En este contexto, prosiguen desde la editorial, la muerte de esta joven divulgadora de naturaleza saca a la luz los intereses enfrentados presentes en el pueblo y constata que "su defensa del entorno y su exposición pública la sitúan en el centro de una tensión reconocible: cómo proteger un lugar cuando se ha convertido en objeto de deseo, negocio y disputa".

Las presentaciones literarias tanto en la capital guipuzcoana como en la vizcaína, con la presencia del escritor donostiarra, tendrán lugar ambas a partir de las 19.00 horas.

BIOGRAFÍA

Ibon Martín está considerado uno de los escritores vascos destacados adscritos a la etiqueta 'euskal noir' y en sus relatos construye un universo propio donde se entrelazan los principales elementos del género, que acostumbra a situar y ambientar en paisajes rurales.

A su primera novela publicada, "El valle sin nombre" (2013), le siguieron otros trabajos, como "El faro del silencio" (2014), "El último akelarre" (2016) o "La jaula de sal" (2017).

El éxito y el reconocimiento le llegaron con el ciclo de novelas protagonizada por la inspectora Cestero, saga a la que, tras "La danza de los tulipanes" (2019), "La hora de las gaviotas" (2021) y "El ladrón de rostros" (2023), puso fin el año pasado con 'Alma Negra'.

Además del género del misterio policiaco, el escritor donostiarra también ha publicado varios libros para niños.