Ibone Bengoetxea será proclamada este miércoles candidata a diputada general de Bizkaia y Otadui a presidenta de Juntas

Archivo - La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui - PNV - Archivo

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, será proclamada candidata del PNV a diputada general de Bizkaia este miércoles en la Asamblea Territorial, que también oficializará la candidatura de Ana Otadui para ser reelegida como presidenta de las Juntas Generales vizcaínas de cara a las próximas elecciones forales del 23 de mayo de 2027.

De esta forma, se pone punto y final al proceso electoral interno de elección de candidatos, que se ha desarrollado en Bizkaia desde el pasado 21 de octubre. El BBB del PNV propuso a Bengoetxea como candidata a diputada general, en relevo de Elixabete Etxanobe al frente de la institución foral.

Etxanobe, que expresó su "tremenda sorpresa" al no ser postulada por la Ejecutiva del PNV de Bizkaia a repetir un segundo mandato en el cargo, y tras asegurar que el presidente del BBB, Iñigo Ansola, se había comprometido con su continuidad, dejó en manos de la afiliación su posible candidatura.

La primera vuelta de votaciones en las organizaciones municipales del PNV, celebrada entre el 21 y el 25 de octubre, concluyó con el apoyo a Bengoetxea de 87 batzokis frente a los 24 que avalaron a la actual diputada general, que podría decidir continuar en la carrera electoral.

En víspera de iniciarse la segunda vuelta, prevista entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, Elixabete Etxanobe dio a conocer su decisión de no concurrir en la segunda vuelta. "Es una decisión meditada, que responde a una convicción que me ha acompañado durante estas semanas: el respeto al partido al que pertenezco, a sus procedimientos internos y a la responsabilidad institucional que tengo el honor de ejercer", aseguró.

Etxanobe explicó que pretendía "preservar la estabilidad e imagen" de la Diputación y "la unidad y la fortaleza" del PNV "a las puertas de una liza electoral en la que Euskadi se juega mucho", en referencia a las elecciones generales.

Por su parte, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, agradeció a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, su decisión de no postularse a la reelección en la segunda vuelta del proceso electoral interno e hizo un reconocimiento a la labor que ha desarrollado junto a su equipo en este mandato.

Durante la asamblea territorial del 28 de octubre, en la que Etxanobe comunicó su decisión, Ansola se dirigió a la actual mandataria foral para asegurar que, "en esta casa que se llama PNV, no sobra nadie". "Tenemos siete meses por delante y tenemos que llevar a cabo el Programa de Gobierno, que es la palabra dada a los vizcaínos. Hagamos este camino de la mano", invitó.

Después de que el 8 de octubre el BBB propusiera a Ibone Bengoetxea como nueva candidata a la Diputación Foral de Bizkaia, Iñigo Ansola explicó que la ejecutiva había decidido apostar por la vicelehendakari, al considerar que era "la mejor candidata" en el nuevo ciclo político e institucional". Tal como destacó, "tiene una trayectoria muy potente, conoce la administración vasca al dedillo, y está muy comprometida con este país y las instituciones locales, en un partido municipalista" como el PNV.

ASAMBLEA TERRITORIAL DE BIZKAIA

La Asamblea Territorial de Bizkaia que este miércoles proclamará a Bengoetxea como candidata a diputada general y a Ana Otadui como aspirante a repetir como presidenta de Juntas de Bizkaia, se celebrará en la sede de Sabin Etxea.

En el encuentro participarán representantes de las organizaciones municipales jeltzales de Bizkaia para proclamar a todos los integrantes de las candidaturas a las elecciones forales de 2027. A partir de las 19.15 horas, comparecerán ante los medios de comunicación Iñigo Ansola, Ibone Bengoetxea y Ana Otadui.