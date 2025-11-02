Identificado y denunciado un conductor tras saltarse un control de tráfico en Zumarraga (Gipuzkoa) y huir temerariamente

SAN SEBASTIÁN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha identificado y ha abierto diligencias al conductor de un coche, un hombre de 48 años, que este domingo por la mañana se ha saltado un control de tráfico en Zumarraga (Gipuzkoa) y ha huido por la carretera GI-631 hacia Azkoitia de manera temeraria, sin respetar la señalización ni los límites de velocidad y que ha logrado escapar de la persecución policial.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos han tenido lugar a las 8.25 horas de este domingo, cuando un coche se ha fugado de un control de alcohol y drogas que la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza tenía instalado en la carretera GI-631, en el municipio gipuzkoano de Zumarraga.

El vehículo ha comenzado a circular hacia Azkoitia de manera temeraria, sin respetar la señalización ni los límites de velocidad de la vía, con adelantamientos en línea continua, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la carretera. En la persecución al turismo para que se detuviera han participado patrullas de la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa y también de la Ertzain-etxea de Urola Kosta, han indicado las mismas fuentes.

El vehículo ha llegado hasta Azkoitia donde ha cruzado los pasos de peatones de manera temeraria y al cruzarse con una patrulla de la Policía Local ha golpeado el retrovisor del vehículo policial.

Tras salir del municipio de Azkoitia, el conductor ha seguido por una carretera local y una pista, donde se ha llevado por delante la cerca de una propiedad privada. Ahí ha tenido que abandonar el coche y seguir a pie por pistas rurales, han explicado.

La Ertzaintza ha logrado identificar al conductor tras la búsqueda e investigación, un hombre de 48 años, contra el que ha abierto diligencias, acusado de un delito contra la seguridad vial.