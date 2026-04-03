IED Kunsthal Bilbao presenta "Habitación de Ensueño", un proyecto de co-creación de estudiantes de Diseño y de Primaria

Diseño de la cama globo. - IED KUNSTHAL

BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Superior de Diseño IED Kunsthal Bilbao presenta "Habitación de Ensueño", un proyecto colaborativo desarrollado por estudiantes de 4º curso del Grado Oficial en Diseño de Interiores junto al alumnado de 1º de primaria del Colegio Madre de Dios de Bilbao.

Como parte del proyecto, se ha diseñado en el centro una pequeña exposición de los trabajos desarrollados, en la que se pueden conocer de primera mano las piezas creadas y el proceso de co-creación entre alumnado infantil y estudiantes de diseño.

La iniciativa surge de un taller creativo en el que niños y niñas fueron invitados a imaginar, dibujar y poner palabras a los objetos que formarían parte de su habitación ideal, dando lugar a "un universo lleno de propuestas sorprendentes, con camas globo que flotan, portales mágicos que teletransportan o luces invisibles que solo uno puede ver".

El proyecto comenzó con un primer encuentro en las instalaciones del IED Kunsthal Bilbao, donde el alumnado trabajó directamente con los más pequeños en un proceso creativo basado en la escucha, la observación y la imaginación.

A través del dibujo y del juego, los niños y niñas crearon universos personales llenos de "objetos singulares y profundamente expresivos, alejados de criterios funcionales tradicionales y guiados por su propia lógica creativa", según han destacado desde el centro de Diseño.

Tal y como explica Andréa Petit, docente de la asignatura CRAFT del Grado en Diseño de Interiores, este proyecto plantea "una forma distinta de diseñar: partir de la imaginación infantil y situar al diseñador en una posición de escucha, interpretación y aprendizaje compartido".

A partir de estos materiales, el alumnado desarrolló un proceso completo de interpretación, diseño y producción en el marco de la asignatura CRAFT, centrada en la experimentación material y la construcción de prototipos a escala real mediante procesos manuales en taller.

Todas las piezas se han realizado íntegramente en la escuela, utilizando materiales sencillos, económicos y sostenibles, principalmente madera y textiles domésticos, poniendo en valor la capacidad del diseño para trabajar desde lo cercano y lo cotidiano.

"Trabajar a partir de los dibujos de los niños nos obligó a salir de nuestra lógica habitual y a interpretar ideas mucho más libres, sin referencias previas", señala Naia Fernández, estudiante del Grado en Diseño de Interiores.

Desde una mirada proyectual respetuosa con la esencia original de los dibujos infantiles, los estudiantes han traducido la imaginación de la infancia al plano material, incorporando aspectos como la ergonomía, la iluminación y el uso.

"El reto ha sido mantener la esencia del dibujo sin perder su espontaneidad, entendiendo que lo imperfecto también forma parte del diseño", añade Fernández.

SEIS PROYECTOS

La iniciativa se materializa en seis propuestas desarrolladas por distintos equipos de estudiantes, cada una inspirada en un dibujo o experiencia creativa de los niños y niñas participantes.

Entre ellas destaca "La cama globo", que nace del deseo de "una cama que diera sensación de rebote, como si estuviera flotando y saltando al mismo tiempo". La pieza interpreta la idea de flotabilidad y ligereza a través de una estructura de madera y una superficie elástica que permite al usuario sentir la sensación de suspensión en el aire.

Otra de las propuestas es "Armario escondite", un espacio que responde al deseo de los niños de "un armario que me permite esconderme cuando quiero estar solo", abordando la relación entre espacio, intimidad y juego.

En el proyecto "La guarida" el proceso creativo fue más allá de los dibujos. Se planteó un juego de maquetas en el que los niños y niñas pudieron experimentar con materiales como madera y textiles, usando sus manos para dar forma a mobiliario y personajes de manera lúdica y participativa.

Este enfoque permitió obtener nuevas ideas y perspectivas, complementando los bocetos en 2D y aportando información clave para la concepción y desarrollo final del proyecto.

Por su parte, "Lámpara estrella" parte de una idea poética: "una luz que, cuando está encendida, solo yo puedo ver", dando lugar a una pieza que juega con lo invisible y lo mágico. La lámpara está inspirada en el dibujo de una niña que imaginaba una estrella invisible capaz de transportarla a otros lugares.

El proyecto "Los mueblitos" presenta una colección de tres piezas (mesa, silla y puff) que trasladan directamente las formas y proporciones del dibujo infantil al diseño real, respetando las imperfecciones del trazo original como parte esencial del lenguaje del objeto.

Finalmente, "Portales mágicos" se convierte en un sistema de alfombras sensoriales inspirado en la idea de "tener portales que teletransportan a otros lugares", invitando al juego y a la exploración.

PROCESO DE APRENDIZAJE COMPARTIDO

Desde IED Kunsthal han apuntado que, "lejos de ser un proceso unidireccional, el proyecto plantea una experiencia de co-creación en la que el punto de partida es la creatividad sin límites de la infancia". Este enfoque, han añadido, "invita a cuestionar los marcos tradicionales del diseño y a adoptar una mirada más abierta, donde el dibujo infantil se convierte en motor conceptual del proceso".

Con "Habitación de Ensueño", el IED Kunsthal Bilbao amplía la manera de entender el diseño, demostrando que "puede surgir de contextos no académicos y que el imaginario infantil constituye una fuente potente de inspiración y reflexión dentro del diseño de interiores".