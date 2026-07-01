Ihobe y Ecoembes acercan el reciclaje inclusivo a 5.200 personas con discapacidad de 73 centros de Euskadi

Una monitora explica el correcto recicleja a trabajadores con discapacidad intelectual en el Taller Usoa de Barakaldo - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, a través de Ihobe y Ecoembes, han realizado una campaña de formación y concienciación de septiembre de 2025 a febrero de 2026 para acercar el reciclaje inclusivo a más de 5.200 personas con distintos grados de discapacidad intelectual y a cerca de 1.300 profesionales, en un proyecto que ha llegado a 73 centros de Euskadi para personas con discapacidad intelectual y Trastorno del Espectro Autista (TEA), incluyendo ocupacionales y de día, residencias y centros de educación especial.

La iniciativa, denominada, "Recicla en tu centro - Accesible", ha facilitado a los centros participantes los medios de contenerización y formación para el reciclado adaptados con materiales accesibles.

Para facilitar la correcta separación de residuos, Ecoembes ha entregado un total de 317 medios de contenerización, entre ellos 53 cubos amarillos, 124 papeleras amarillas y 140 papeleras azules, lo que ha permitido integrar la recogida selectiva en la rutina diaria de los centros.

El proyecto, que promueve la inclusión a través del reciclaje, ha apostado asimismo por la educación ambiental adaptada, con la que han recibido formación 276 profesionales -entre equipos directivos, terapeutas, personal sanitario y de limpieza-, y 900 personas con discapacidad intelectual y TEA, a través de contenidos accesibles basados en lenguaje claro y pictogramas.

Estas acciones no solo han mejorado los conocimientos sobre reciclaje, sino que también han impulsado la autonomía y la participación de los usuarios, convirtiéndolos en agentes del cambio dentro de sus propios entornos.

Uno de los elementos clave de la iniciativa ha sido asegurar su continuidad en el tiempo. Para ello, se ha dotado a los centros de materiales didácticos, actividades y juegos que permiten a los profesionales seguir trabajando el reciclaje una vez finalizado la intervención, consolidando así hábitos sostenibles de forma estable.

Asimismo, la incorporación de señalética accesible refuerza estos comportamientos y facilita la correcta separación de residuos de manera sencilla y visual.

El acto de cierre de campaña se ha celebrado en el Taller Usoa Lantegia (Barakaldo), uno de los centros participantes en el programa, donde representantes de los organismos y entidades colaboradoras han detallado de primera mano cómo se ha implantado la recogida selectiva de residuos y el impacto que esta iniciativa ha tenido en el día a día de usuarios y profesionales.

La jornada ha contado con la participación del director de Administración Ambiental del Gobierno Vasco, Nikolas García-Borreguero Uribe; el gerente de Gestión Local y Autonómica del País Vasco de Ecoembes, Fernando Blázquez Andrés y la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, quienes han puesto en valor el papel de la inclusión social dentro de un modelo de economía circular basado en la sostenibilidad.

Para García-Borreguero Uribe, "avanzar en la mejora de la recogida separada pasa necesariamente por extender este modelo más allá del ámbito doméstico, incorporando espacios como los centros ocupacionales, donde iniciativas como esta contribuyen a aumentar las tasas de reciclaje y a dar cumplimiento a los objetivos marcados por la normativa europea".

DIMENSIÓN SOCIAL

Según ha destacado, proyectos como 'Recicla en tu centro - Accesible' "refuerzan la concienciación ambiental desde una perspectiva inclusiva, integrando su dimensión social y demostrando que la transición hacia una economía circular debe implicar a toda la ciudadanía sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, Fernando Blázquez, ha subrayado que "la colaboración con el Gobierno Vasco permite seguir avanzando hacia un modelo de economía circular más justo, inclusivo y accesible" puesto que desde Ecoembes entienden que "la sostenibilidad solo es completa cuando incorpora su dimensión social, y este proyecto demuestra que el reciclaje puede generar un impacto positivo en el medioambiente y en la vida de las personas, facilitando que todos los colectivos participen activamente en el cuidado del entorno".

A continuación ha tomado la palabra la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo quien ha asegurado que esta iniciativa "va mucho más allá del reciclaje al hablar de autonomía inclusiva, de aprendizaje y de participación activa" y, apoyado, "poner el foco en algo tan fundamental como la autonomía de las personas con discapacidad intelectual a partir de herramientas sencillas pensadas para que el aprendizaje del reciclaje no sea una barrera sino una oportunidad".

Tras reconocer el trabajo realizado tanto por los organizadores como por los participantes, ha destacado que su labor y su trabajo "tienen un valor doble, el ambiental y el humano" puesto que, ha añadido, "cuando hablamos de reciclaje, no hablamos solo de contenedores, de colores o de residuos, sino que estamos hablando de hábitos que nos hacen mejores como sociedad".

Para la alcaldesa, este programa "demuestra de una forma muy clara que, cuando se adapta el aprendizaje, cuando se hacen las cosas accesibles, cuando se acompaña de verdad, todas las personas pueden participar, aportar y liderar el cambio que necesitamos para tener un futuro más verde, más limpio y más sostenible para todos y todas".

Por último, y tras poner en valor el trabajo de los equipos profesionales que han acompañado durante el proceso, Del Campo ha destacado "la implicación de los usuarios y usuarias que han sabido demostrar que la sostenibilidad no es una palabra abstracta, sino algo que se construye cada día, día a día, en lo cotidiano".

En ese enfoque, ha proseguido, creen "firmemente" desde el Ayuntamiento de Barakaldo porque, ha concluido, "hacer una ciudad más sostenible solo es posible si lo es también más inclusiva y en Barakaldo seguimos avanzando en esta dirección, para hacerlo más sostenible, más accesible y más justo para todas las personas que vivimos aquí".

A continuación se ha llevado a cabo una breve actividad práctica de reciclaje inclusivo conducida por una monitora donde los usuarios del centro han puesto en práctica lo aprendido durante este periodo de formación y han colaborado de forma activa en la separación de residuos.

El acto se ha cerrado con una visita guiada por las instalaciones del Taller Usoa Lantegia para conocer de primera mano la implantación de la recogida selectiva de envases en el centro.