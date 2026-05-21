Inaugurada una planta de Europlátano en Orozko (Bizkaia) con una ayuda de 2,2 millones del Gobierno Vasco

Varios trabajadores durante la inauguración de la nueva planta de Europlátano, en el Polígono Bengoetxe, a 21 de mayo de 2026, en Orozko (Bizkaia) - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Europlátano ha inaugurado este jueves la nueva planta de maduración del grupo Grupo, ubicada en Orozko (Bizkaia), que ha contado con una ayuda del Departamento vasco de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de 2,2 millones de euros mediante el programa de ayudas 'Handitu', en el marco de una inversión global cercana a los 24 millones de euros, orientada a la implantación y desarrollo de actividad industrial en Euskadi.

La entrada en funcionamiento de la planta supone un hito en la consolidación del proyecto en Euskadi, al incorporar una infraestructura de alta capacidad para la maduración y envasado de plátano canario, con 21 cámaras de maduración, dos líneas de procesado y capacidad para gestionar hasta 40.000 toneladas anuales.

La planta prevé la generación de alrededor de 100 empleos directos en las comarcas de Arratia-Nervión y Aiaraldea, contribuyendo de forma relevante a la creación de empleo estable y a la dinamización del tejido económico local, según ha informado el Gobierno Vasco.

Durante los trabajos de implantación y puesta en marcha, el proyecto ha consolidado su evolución desde su implantación en Euskadi en 2020 hasta su actual fase operativa, reforzando su papel como nodo logístico dentro del modelo agroalimentario del grupo.

En el acto de puesta en marcha han participado representantes institucionales de Euskadi y también de Canarias, entre ellos, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuya presencia ha puesto de relieve la "importancia de la colaboración entre territorios productores y nodos logísticos en el desarrollo de la cadena agroalimentaria".

"La puesta en marcha de este proyecto confirma el tipo de industria agroalimentaria por el que apuesta Euskadi: proyectos reales, que se ejecutan y entran en funcionamiento, con capacidad de generar empleo de calidad y actividad económica en el territorio", ha remarcado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo.

Asimismo, ha subrayado que "este tipo de infraestructuras refuerzan la posición de Euskadi en la cadena logística agroalimentaria, consolidan actividad industrial en nuestras comarcas y nuestros pueblos y contribuyen a fijar población y empleo en el medio rural e industrial".

El Departamento ha puesto en valor que la inauguración de esta planta refuerza la estrategia de atracción y consolidación de inversiones industriales en el ámbito agroalimentario, favoreciendo la competitividad del sector y la colaboración entre territorios productores y centros logísticos.

El proyecto se enmarca en la apuesta del Gobierno Vasco por iniciativas que combinan inversión productiva, innovación logística y generación de empleo estable en el conjunto del territorio.

CLAVIJO

En su intervención, Fernando Clavijo ha mostrado al Ejecutivo vasco el agradecimiento del Gobierno canario "por la acogida, por las facilidades, por la complicidad, en lo que es una apuesta de futuro" para Euskadi y Canarias.

"Aquí, al final, en un sector muy complicado, en unos momentos difíciles en la Unión Europea, con un marco financiero cuestionando, ha habido valentía, ha habido decisión y una apuesta muy importante económicamente por el futuro de un sector, y en este caso en Canarias, de un producto como es el plátano", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que este proyecto supone una inversión de más de 22 millones de euros, en una nave de 6.000 m2, preparada para poder madurar 60 millones de kilos de plátano, con una apuesta de seguridad, de calidad, y también de buen saber, que representa Europlátano" en las Islas Canarias y en Euskadi.

"Nos garantizan que está hecha para medio o largo plazo, pero desde luego ya tiene planes de seguir teniendo posibilidades para poder ampliarlo", ha manifestado.

Clavijo ha alabado la "valentía" de Europlátano por su "esfuerzo" y su apuesta, porque "quiere un futuro de éxito, basado en la tecnología", como se observa en la nave de Orozko, que supone también "un futuro basado en la calidad". "Porque va a ser muy difícil competir en el futuro, y el que mejor se prepare, más garantías va a tener de supervivencia", ha dicho.

"Es importante --ha proseguido-- porque eso también significa que muchos productores, pequeños productores de nuestras islas, nuestro paisaje, nuestra economía, va a tener futuro con ustedes. Estas experiencias nos sirven para aprender, y nos lleva también a replantearnos en muchas ocasiones las políticas de subvenciones y de apoyo que desde el Gobierno de Canarias tenemos que dar al sector, que es sector primario, pero también sector industrial, y que esta experiencia, este viaje que ha iniciado Europlátano, con el socio local y con el Gobierno Vasco, también a nosotros nos da una experiencia".

Por su parte, el presidente del Grupo Europlátano ha señalado que "lo realmente sobresaliente de todo este hecho es una relación comercial entre socios situados en extremos geográficamente opuestos, pero íntimamente conectados por acción y convicción, que se convierte en una relación de amistad y confianza que genera nuevos proyectos como este".

"El Centro de Orozko es moderno, es innovador, es la tecnología de vanguardia al servicio de la maduración natural. Hemos apostado por procesos eficientes que respetan el medio ambiente, respondiendo a los deseos de un consumidor que exige máxima calidad en el producto y, al mismo tiempo, un escrupuloso objeto en un entorno que debemos preservar para las generaciones venideras", ha indicado.

A su juicio, "este proyecto no es fruto de una improvisación, sino de la perseverancia". "Es, por encima de todo, el triunfo de un trabajo compartido. A menudo hablamos de logística, de mercado y de distribución, pero detrás de cada palé que entra en estas cámaras de maduración hay también cientos de familias que nos confían su trabajo. Este centro de Orozko es nuestra respuesta a su esfuerzo", ha sostenido.

Lorenzo ha defendido que su misión es asegurar que la calidad de lo que cultivan en las islas "llegue en perfectas condiciones a los consumidores en la Península, garantizando al agricultor un retorno justo por su trabajo y generando, al mismo tiempo, prosperidad en esta tierra que tanto lo merece".