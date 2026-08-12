Sin incidencias en Euskadi a pesar del aumento de desplazamientos y de concentración de personas

Cientos de personas observan el eclipse desde un mirador en San Sebastián - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aumento de desplazamientos y de concentración de personas en Euskadi para ver desde distintos puntos el eclipse solar no ha generado incidencias en las carreteras ni en otros emplazamientos hasta las nueve y veinte de la noche de este miércoles, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El Gobierno Vasco ha activado a partir de las 15.00 horas de hoy el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en fase de alerta, con motivo del eclipse solar y ante el aviso amarillo por temperaturas altas extremas y persistentes, que se sumaba al aumento de los desplazamientos y de la concentración de personas en distintos puntos del territorio.

La activación del LABI en fase de alerta permite mantener un seguimiento permanente de la situación, reforzar la coordinación entre las instituciones y los servicios actuantes y trasladar a la ciudadanía toda la información que pueda resultar relevante.

Asimismo, contempla la comprobación de los procedimientos, medios y recursos susceptibles de ser necesarios y, en función de la evolución de la situación, el acercamiento o la reubicación preventiva de efectivos operativos.

La medida tiene un carácter preventivo y busca garantizar "una respuesta coordinada ante cualquier incidencia que pueda producirse durante una jornada excepcional", en la que se espera una elevada movilidad y la presencia de numerosas personas en zonas abiertas, miradores y otros puntos con buena visibilidad hacia el oeste.

Con motivo del eclipse, la Ertzaintza ha reforzado su presencia y vigilancia durante la tarde del miércoles, especialmente en la red viaria, los principales accesos y aquellos lugares en los que se prevea una mayor concentración de personas y vehículos.

El dispositivo presta especial atención a la seguridad vial, la regulación del tráfico, la prevención de estacionamientos en lugares no autorizados y el mantenimiento de los accesos para los vehículos de emergencia.

Los recursos de la Ertzaintza trabajan de manera coordinada con SOS Deiak 112, los servicios de emergencias, las policías locales y el resto de instituciones implicadas y el dispositivo, y se adaptará a la evolución del tráfico y a las necesidades que puedan surgir durante el eclipse y en las horas posteriores.