Ingresa en prisión el detenido por intento de agresión sexual a una mujer en Azkoitia la pasada nochebuena

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 60 años detenido la pasada nochebuena como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, tras abordar a una mujer que caminaba por la vía pública en Azkoitia (Gipuzkoa), ha ingresado en prisión, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron el día 24 de diciembre, minutos antes de las once de la noche, cuando la víctima, una mujer de 49 años de edad, caminaba junto a la carretera GI-631, a la altura Azkoitia. Un hombre que circulaba en bicicleta y que portaba un pasamontañas se detuvo junto a la víctima y la tiró al suelo con intención de agredirla sexualmente. La mujer tuvo que ser atendida en un centro hospitalario.

El agresor huyó en una bicicleta y fue interceptado poco después por dos testigos, que le siguieron con sus vehículos hasta la llegada de la Ertzaintza.

El arrestado, de 60 años, pasó este viernes, a primera hora de la tarde, a disposición judicial y posteriormente se decretó su ingreso en la prisión de Martutene.