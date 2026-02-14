Ingresa en prisión un hombre y otro en libertad cautelar acusados de intento de robo en dos viviendas de Getxo

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión provisional y otro ha quedado en libertad con medidas cautelares tras ser acusados de intento de robo en dos viviendas de Getxo. La Ertzaintza investiga además su pertenencia a un grupo itinerante dedicado al robo en domicilios.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el intento de robo se perpetró a las nueve menos cinco de la noche del pasado miércoles, cuando un testigo alertó de cómo dos individuos salían por la ventana de una vivienda del barrio Neguri de Getxo, ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un robo.

Un recurso de la Policía Local se trasladó al lugar y contactó con el testigo, y además, observaron cómo los dos sospechosos se encontraban en el balcón de un primer piso de un inmueble de al lado. Al percatarse de la presencia policial saltaron desde el mismo y huyeron por una zona ajardinada.

Una patrulla de la Ertzaintza que se encontraba en las cercanías se unió a la persecución de los sospechosos, consiguiendo alcanzar y detener a uno de ellos. Durante la huida, los presuntos ladrones se deshicieron de una sudadera y unos guantes de lana y de trabajo que fueron recuperados.

La Ertzaintza procedió al arresto del sospechoso por un delito de intento de robo ya que, tras contactar con el morador de la vivienda en la que habían entrado, y que no se había percatado del asalto, comprobó que no se habían llevado nada del interior.

Las pesquisas posteriores permitieron identificar al asaltante huido, que residía en una vivienda turística en Bilbao, donde horas después fue arrestado por una patrulla de la Ertzaintza.

Los arrestados, de 32 y 30 años, fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias. Tras pasar la mañana de este sábado a disposición judicial, uno de los detenidos ha ingresado en prisión provisional y el otro ha quedado en libertad con medidas cautelares.

Según las mismas fuentes, se trata de personas sin arraigo en Euskadi, con el consiguiente riesgo de eludir la justicia y de las que se investiga su pertenencia a un grupo itinerante dedicado al robo en domicilios.